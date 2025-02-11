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Модні стрижки для жінок після 50 — стильні й з ефектом ліфтингу

11 лютого 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стрижки для жінок після 50 — приховують вік та освіжають образ
Жінка зі стильною короткою стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Волосся — це не просто частина зовнішності, а справжній інструмент самовираження. Правильна стрижка допомагає підкреслити риси обличчя, освіжити образ і навіть візуально зробити його молодшим.

Новини.LIVE пропонує у 2025 році спробувати кілька варіантів стрижок, що додають легкості, об’єму і створюють ефект ліфтингу.

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Каре — вічна класика, яка освіжає

Каре — це одна з тих зачісок, які ніколи не виходять з моди. Вона додає волоссю об’єм, робить його структурованим і доглянутим. Особливо добре каре підходить тим, у кого тонке волосся, адже воно створює ефект густоти. Залежно від варіанту укладки, можна отримати строгий та елегантний вигляд або легкий та грайливий стиль із хвилями.

Каре завжди має елегантний вигляд
Каре. Фото з Instagram

Мікробоб — прояв сміливості та сучасності

Якщо хочеться зробити образ більш виразним, варто звернути увагу на мікробоб. Це укорочений варіант класичного боба, що відкриває шию і підкреслює контури обличчя. Завдяки цій стрижці обличчя має свіжіший вигляд, а ефект ліфтингу створює враження підтягнутості та молодості.

Мікро-боб для фанатів дуже короткого волосся
Мікро-боб. Фото з Instagram

Френч-боб — має елегантний вигляд

Французький боб — це ідеальне поєднання природності та стилю. Чубчик додає зачісці виразності, а м’які лінії роблять риси обличчя більш гармонійними. Така зачіска чудово підходить жінкам будь-якого віку, адже вона додає легкості, об’єму та невимушеного шарму.

Френч-боб для жінок будь-якого віку
Френч-боб. Фото з Instagram

Ці модні стрижки не просто йдуть у ногу з трендами, а й допомагають створити молодий, доглянутий та стильний вигляд. Адже головне — це відчувати себе впевнено, а гарна зачіска тільки підкреслить цю впевненість.

Раніше ми писали про те, яка стрижка стала справжнім трендом після "Ґреммі".

Також ми повідомляли, що Дженніфер Лопес подарувала нове життя зачісці з 90-х.

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