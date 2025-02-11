Стрижки для жінок після 50 — приховують вік та освіжають образ

Жінка зі стильною короткою стрижкою. Фото: Freepik

Волосся — це не просто частина зовнішності, а справжній інструмент самовираження. Правильна стрижка допомагає підкреслити риси обличчя, освіжити образ і навіть візуально зробити його молодшим.

Новини.LIVE пропонує у 2025 році спробувати кілька варіантів стрижок, що додають легкості, об’єму і створюють ефект ліфтингу.

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Каре — вічна класика, яка освіжає

Каре — це одна з тих зачісок, які ніколи не виходять з моди. Вона додає волоссю об’єм, робить його структурованим і доглянутим. Особливо добре каре підходить тим, у кого тонке волосся, адже воно створює ефект густоти. Залежно від варіанту укладки, можна отримати строгий та елегантний вигляд або легкий та грайливий стиль із хвилями.

Каре. Фото з Instagram

Мікробоб — прояв сміливості та сучасності

Якщо хочеться зробити образ більш виразним, варто звернути увагу на мікробоб. Це укорочений варіант класичного боба, що відкриває шию і підкреслює контури обличчя. Завдяки цій стрижці обличчя має свіжіший вигляд, а ефект ліфтингу створює враження підтягнутості та молодості.

Мікро-боб. Фото з Instagram

Френч-боб — має елегантний вигляд

Французький боб — це ідеальне поєднання природності та стилю. Чубчик додає зачісці виразності, а м’які лінії роблять риси обличчя більш гармонійними. Така зачіска чудово підходить жінкам будь-якого віку, адже вона додає легкості, об’єму та невимушеного шарму.

Френч-боб. Фото з Instagram

Ці модні стрижки не просто йдуть у ногу з трендами, а й допомагають створити молодий, доглянутий та стильний вигляд. Адже головне — це відчувати себе впевнено, а гарна зачіска тільки підкреслить цю впевненість.

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