Як мати стрункіший вигляд на фото — поради, які точно спрацюють

Як мати кращий вигляд на фото — лайфхаки, що працюють
Фотографія — це спосіб показати ваші кращі. Якщо ви хочете мати привабливий вигляд та здаватися стрункішою на світлині, варто знати про кілька секретів. Це допоможе виходити вдало на кожному фото.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Як мати стрункіший вигляд на фото
Головний секрет вдалої фотографії — підняте підборіддя. Це зробить ваше обличчя більш витонченим. Не бійтеся підіймати підборіддя, також можна трохи повернути голову в бік. Такий прийом часто використовують моделі та акторки.
Не варто фотографуватися "в лоб". Краще станьте боком, десь під кутом 45 градусів. Поставте одну ногу перед іншою, але не переносьте вагу наперед. Навпаки — дайте навантаження на ногу, яка знаходиться позаду. Це допоможе мати стрункіший вигляд на фото.
Підкресліть свою талію. Поставте руку на неї або ж на стегно. Робіть плавний рух, аби не притискати руку до тіла. Так ваші плечі не будуть здаватись широкими.
Ще один секрет, який допоможе вдало виходити на усіх знімках — ракурс. Не варто фотографуватись згори. Камера має бути вище рівня обличчя, подовжуючи шию та тіло. Цей прийом точно зробить вас візуально стрункішою.
Табу для фото — схрещення ніг в колінах. Якщо ви фотографуєтесь сидячи, схрестіть ноги в ділянці щиколоток та сядьте на край стільця. Так ви будете мати витонченіший вигляд на фото.
Ці прості поради точно допоможуть вам мати гарний вигляд на фото. Експериментуйте та не бійтеся пробувати різні способи, аби знайти свою формулу ідеального фото.
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