Як мати стрункіший вигляд на фото — поради, які точно спрацюють

Дівчина на фотосесії. Фото: Pexels

Фотографія — це спосіб показати ваші кращі. Якщо ви хочете мати привабливий вигляд та здаватися стрункішою на світлині, варто знати про кілька секретів. Це допоможе виходити вдало на кожному фото.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як мати стрункіший вигляд на фото

Головний секрет вдалої фотографії — підняте підборіддя. Це зробить ваше обличчя більш витонченим. Не бійтеся підіймати підборіддя, також можна трохи повернути голову в бік. Такий прийом часто використовують моделі та акторки.

Дівчина з піднятим підборіддям. Фото з Instagram

Не варто фотографуватися "в лоб". Краще станьте боком, десь під кутом 45 градусів. Поставте одну ногу перед іншою, але не переносьте вагу наперед. Навпаки — дайте навантаження на ногу, яка знаходиться позаду. Це допоможе мати стрункіший вигляд на фото.

Дівчина позує для фото. Фото з Instagram

Підкресліть свою талію. Поставте руку на неї або ж на стегно. Робіть плавний рух, аби не притискати руку до тіла. Так ваші плечі не будуть здаватись широкими.

Дівчина тримає руку на талії. Фото з Instagram

Ще один секрет, який допоможе вдало виходити на усіх знімках — ракурс. Не варто фотографуватись згори. Камера має бути вище рівня обличчя, подовжуючи шию та тіло. Цей прийом точно зробить вас візуально стрункішою.

Ідея для фото зверху. Фото з Instagram

Табу для фото — схрещення ніг в колінах. Якщо ви фотографуєтесь сидячи, схрестіть ноги в ділянці щиколоток та сядьте на край стільця. Так ви будете мати витонченіший вигляд на фото.

Дівчина позує для фото сидячи. Фото з Instagram

Ці прості поради точно допоможуть вам мати гарний вигляд на фото. Експериментуйте та не бійтеся пробувати різні способи, аби знайти свою формулу ідеального фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як візуально зменшити вік. Допоможе у цьому правильно підібраний макіяж.

Також ми розповідали про те, які речі жінкам 40+ краще прибрати з гардероба. Без них ви будете мати молодший та стрункіший вигляд.