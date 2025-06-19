Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Секрет стройности Дженнифер Энистон в 56 лет наконец-то раскрыт

Секрет стройности Дженнифер Энистон в 56 лет наконец-то раскрыт

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 18:23
Как Дженнифер Энистон поддерживает тело в форме — никаких жестких диет
Дженнифер Энистон. Фото: Freepik
Ключові моменти Сколько тренировок в неделю нужно на самом деле

Тренер Дени Коулман, которая работает с известной американской актрисой Дженнифер Энистон, поделилась очень простыми, но эффективными советами, как изменить свое тело и при этом не возненавидеть спорт. Ее подход — это не марафон с изнурением, а наоборот: разумная забота о себе.

Об этом написало издание Women's health.

Реклама
Читайте также:

Сколько тренировок в неделю нужно на самом деле

Дени утверждает, что не нужно тренироваться каждый день, чтобы увидеть результат. Лучше всего — это 3-4 раза в неделю. В идеале четыре, но если получается хотя бы три — это уже хорошо. Главное не превращать спорт в наказание.

Секрет №1: Начинайте с малого

Не надо сразу таскать рычаги или бегать по 10 км. Если вы только начинаете — лучше просто вводить больше движения в жизнь. Например, больше ходить, растягиваться, танцевать дома — любая активность уже дает плюс.

Дени уверена, что последовательность важнее интенсивности. Если делать небольшие усилия каждый день — эффект будет значительно лучше, чем от одной тяжелой тренировки раз в неделю.

Секрет №2: Не занимайтесь до изнеможения

Еще одна типичная ошибка — это пытаться выложиться на 100% уже с первого занятия. Так не надо. Тело должно привыкать постепенно. Если нагрузить себя слишком сильно, это может закончиться травмой или просто обескураживанием.

Дженніфер Еністон завжди намагається бути у формі
Энистон со своим тренером. Фото из Instagram

Вместо того чтобы мучить себя — лучше прислушаться к своему телу, дать ему время, и тренировки будут не только эффективными, но и приятными.

Строить тело мечты — это не гонка и не жертва. Это путь, где каждый маленький шаг важен. Делайте немного каждый день, и через месяц вы удивитесь, как далеко уже зашли.

Ранее мы писали о том, какие привычки красоты имеет известная актриса Скарлетт Йоханссон в свои 40 лет.

Также мы сообщали, что Дженнифер Лоуренс продемонстрировала модную прическу, которая в этом году очень популярна.

Дженнифер Энистон мода знаменитости фигура стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации