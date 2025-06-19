Как Дженнифер Энистон поддерживает тело в форме — никаких жестких диет

Дженнифер Энистон. Фото: Freepik

Тренер Дени Коулман, которая работает с известной американской актрисой Дженнифер Энистон, поделилась очень простыми, но эффективными советами, как изменить свое тело и при этом не возненавидеть спорт. Ее подход — это не марафон с изнурением, а наоборот: разумная забота о себе.

Об этом написало издание Women's health.

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Дени утверждает, что не нужно тренироваться каждый день, чтобы увидеть результат. Лучше всего — это 3-4 раза в неделю. В идеале четыре, но если получается хотя бы три — это уже хорошо. Главное не превращать спорт в наказание.

Секрет №1: Начинайте с малого

Не надо сразу таскать рычаги или бегать по 10 км. Если вы только начинаете — лучше просто вводить больше движения в жизнь. Например, больше ходить, растягиваться, танцевать дома — любая активность уже дает плюс.



Дени уверена, что последовательность важнее интенсивности. Если делать небольшие усилия каждый день — эффект будет значительно лучше, чем от одной тяжелой тренировки раз в неделю.

Секрет №2: Не занимайтесь до изнеможения

Еще одна типичная ошибка — это пытаться выложиться на 100% уже с первого занятия. Так не надо. Тело должно привыкать постепенно. Если нагрузить себя слишком сильно, это может закончиться травмой или просто обескураживанием.

Энистон со своим тренером. Фото из Instagram

Вместо того чтобы мучить себя — лучше прислушаться к своему телу, дать ему время, и тренировки будут не только эффективными, но и приятными.

Строить тело мечты — это не гонка и не жертва. Это путь, где каждый маленький шаг важен. Делайте немного каждый день, и через месяц вы удивитесь, как далеко уже зашли.

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