Как Дженнифер Энистон поддерживает тело в форме — никаких жестких диет

Секрет стройности Дженнифер Энистон в 56 лет наконец-то раскрыт
Тренер Дени Коулман, которая работает с известной американской актрисой Дженнифер Энистон, поделилась очень простыми, но эффективными советами, как изменить свое тело и при этом не возненавидеть спорт. Ее подход — это не марафон с изнурением, а наоборот: разумная забота о себе.
Об этом написало издание Women's health.
Сколько тренировок в неделю нужно на самом деле
Дени утверждает, что не нужно тренироваться каждый день, чтобы увидеть результат. Лучше всего — это 3-4 раза в неделю. В идеале четыре, но если получается хотя бы три — это уже хорошо. Главное не превращать спорт в наказание.
Секрет №1: Начинайте с малого
Не надо сразу таскать рычаги или бегать по 10 км. Если вы только начинаете — лучше просто вводить больше движения в жизнь. Например, больше ходить, растягиваться, танцевать дома — любая активность уже дает плюс.
Дени уверена, что последовательность важнее интенсивности. Если делать небольшие усилия каждый день — эффект будет значительно лучше, чем от одной тяжелой тренировки раз в неделю.
Секрет №2: Не занимайтесь до изнеможения
Еще одна типичная ошибка — это пытаться выложиться на 100% уже с первого занятия. Так не надо. Тело должно привыкать постепенно. Если нагрузить себя слишком сильно, это может закончиться травмой или просто обескураживанием.
Вместо того чтобы мучить себя — лучше прислушаться к своему телу, дать ему время, и тренировки будут не только эффективными, но и приятными.
Строить тело мечты — это не гонка и не жертва. Это путь, где каждый маленький шаг важен. Делайте немного каждый день, и через месяц вы удивитесь, как далеко уже зашли.
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