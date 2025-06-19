Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Секрет стрункості Дженніфер Еністон в 56 років нарешті розкрито

Секрет стрункості Дженніфер Еністон в 56 років нарешті розкрито

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 18:23
Як Дженніфер Еністон підтримує тіло у формі — ніяких жорстких дієт
Дженніфер Еністон. Фото: Freepik
Ключові моменти Скільки тренувань на тиждень потрібно насправді

Тренерка Дені Коулман, яка працює з відомою американською акторкою Дженніфер Еністон, поділилася дуже простими, але ефективними порадами, як змінити своє тілоя і при цьому не зненавидіти спорт. Її підхід — це не марафон із виснаженням, а навпаки: розумна турбота про себе.

Про це написало видання Women's health.

Реклама
Читайте також:

Скільки тренувань на тиждень потрібно насправді

Дені стверджує, що не потрібно тренуватися щодня, аби побачити результат. Найкраще — це 3-4 рази на тиждень. В ідеалі чотири, але якщо виходить хоча б три — це вже добре. Головне не перетворювати спорт на покарання.

Секрет №1: Починайте з малого

Не треба одразу тягати важелі чи бігати по 10 км. Якщо ви тільки починаєте — краще просто вводити більше руху в життя. Наприклад, більше ходити, розтягуватись, танцювати вдома — будь-яка активність вже дає плюс.

Дені впевнена, що послідовність важливіша за інтенсивність. Якщо робити невеликі зусилля щодня — ефект буде значно кращий, ніж від одного важкого тренування раз на тиждень.

Секрет №2: Не займайтеся до знемоги

Ще одна типова помилка — це намагатися викластись на 100% вже з першого заняття. Так не треба. Тіло має звикати поступово. Якщо навантажити себе надто сильно, це може закінчитися травмою або просто знеохоченням.

Дженніфер Еністон завжди намагається бути у формі
Еністон зі своєю тренеркою. Фото з Instagram

Замість того, щоб мучити себе — краще прислухатися до свого тіла, дати йому час, і тренування будуть не тільки ефективними, а й приємними.

Будувати тіло мрії — це не гонка і не жертва. Це шлях, де кожен маленький крок важливий. Робіть трохи щодня, і через місяць ви здивуєтесь, як далеко вже зайшли.

Раніше ми писали про те, які звички краси має відома акторка Скарлетт Йоганссон у свої 40 років.

Також ми повідомляли, що Дженніфер Лоуренс продемонструвала модну зачіску, що цього року дуже популярна.

Дженіфер Еністон мода знаменитості фігура стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації