Як Дженніфер Еністон підтримує тіло у формі — ніяких жорстких дієт

Дженніфер Еністон. Фото: Freepik

Тренерка Дені Коулман, яка працює з відомою американською акторкою Дженніфер Еністон, поділилася дуже простими, але ефективними порадами, як змінити своє тілоя і при цьому не зненавидіти спорт. Її підхід — це не марафон із виснаженням, а навпаки: розумна турбота про себе.

Про це написало видання Women's health.

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Дені стверджує, що не потрібно тренуватися щодня, аби побачити результат. Найкраще — це 3-4 рази на тиждень. В ідеалі чотири, але якщо виходить хоча б три — це вже добре. Головне не перетворювати спорт на покарання.

Секрет №1: Починайте з малого

Не треба одразу тягати важелі чи бігати по 10 км. Якщо ви тільки починаєте — краще просто вводити більше руху в життя. Наприклад, більше ходити, розтягуватись, танцювати вдома — будь-яка активність вже дає плюс.



Дені впевнена, що послідовність важливіша за інтенсивність. Якщо робити невеликі зусилля щодня — ефект буде значно кращий, ніж від одного важкого тренування раз на тиждень.

Секрет №2: Не займайтеся до знемоги

Ще одна типова помилка — це намагатися викластись на 100% вже з першого заняття. Так не треба. Тіло має звикати поступово. Якщо навантажити себе надто сильно, це може закінчитися травмою або просто знеохоченням.

Еністон зі своєю тренеркою. Фото з Instagram

Замість того, щоб мучити себе — краще прислухатися до свого тіла, дати йому час, і тренування будуть не тільки ефективними, а й приємними.

Будувати тіло мрії — це не гонка і не жертва. Це шлях, де кожен маленький крок важливий. Робіть трохи щодня, і через місяць ви здивуєтесь, як далеко вже зайшли.

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