Самые модные сумки лета 2026 года: вязаные модели снова на пике популярности

Вязаные сумки. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летний гардероб трудно представить без сумки из натуральных материалов. И если еще несколько лет назад такие модели ассоциировались только с пляжем или отпуском, то сейчас все изменилось. В сезоне лето-2026 вязаные сумки уверенно закрепились в числе главных модных аксессуаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Вязаные сумки снова стали фаворитами лета

В этом году дизайнеры сделали акцент на вещах, в которых чувствуется ручная работа. Именно поэтому вязаные сумки снова оказались в центре внимания. Фактурное плетение, необычные узоры, вышивка и декоративные детали придают каждой модели особый характер.

Даже если две сумки выполнены в одном стиле, они все равно могут по-разному смотреться в образах. В этом и заключается их главное преимущество.

Светлые оттенки

Чаще всего этим летом можно увидеть белые модели. Они выглядят легко и свежо и легко сочетаются практически с любой летней одеждой. Такие сумки одинаково уместны и с легким платьем, и с льняным костюмом, и даже с обычными джинсами и футболкой.

Белая сумка. Фото из Instagram

Не менее популярны натуральные цвета — бежевый, молочный, песочный или экрю. Их носят с одеждой из льна, хлопка или денима. Именно такие оттенки сейчас чаще всего появляются в новых коллекциях.

Черный цвет неожиданно стал трендом

Еще недавно было трудно представить вязаную сумку черного цвета, но этим летом именно такие модели стали одним из самых интересных решений. Темный оттенок делает плетение более выразительным, а сама сумка выглядит элегантно. Ее легко носить не только днем, но и вечером. Это хороший выбор для тех, кто любит минимализм и не хочет менять аксессуары в зависимости от времени суток.

Черная сумка. Фото из Instagram

Яркие цвета

Тем, кто любит экспериментировать, дизайнеры предлагают цветные варианты. В моде насыщенный оранжевый, бирюзовый, зеленый, розовый, а также модели, в которых сочетаются сразу несколько цветов.

Розовая сумка. Фото из Instagram

Такие сумки не требуют сложных сочетаний. Они сами становятся главной деталью образа и прекрасно подходят для летних прогулок, отпуска или фестивалей.

Возвращение вязаных сумок напрямую связано с популярностью стиля бохо, который вновь активно завоевывает модные коллекции. Вместе с ним вернулись натуральные ткани, свободные силуэты и аксессуары с легким винтажным настроением. Но сегодня вязаные сумки уже давно не воспринимаются как вещь исключительно для моря.

Ранее мы писали о модном аксессуаре этого лета, который стилисты предлагают по-разному интегрировать в образы. Бренды уже представили свои варианты.

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