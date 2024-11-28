Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Раскрыт секрет — почему японки носят обувь на размер больше arrow

Раскрыт секрет — почему японки носят обувь на размер больше

28 ноября 2024 13:08
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Секрет японок – зачем носить обувь большего размера
Стильные туфли. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Япония — страна уникальных традиций и особых подходов к жизни. Это касается и выбора обуви. Как оказалось, японские женщины часто носят обувь на размер больше, и это не просто случайность, а продуманное решение, имеющее несколько причин.

Сайт Новини.LIVE расскажет о них.

Читайте также:

Маленькие размеры — большая проблема

У японок обычно небольшой размер ноги, что затрудняет выбор идеальной пары. Для женщин с размером 34 и менее найти удобную обувь бывает настоящим вызовом. Из-за ограниченного выбора в магазинах, где чаще всего представлены размеры до 38, женщинам приходится брать то, что есть, даже если обувь немного велика.

Раскрыт секрет — почему японки носят обувь на размер больше - фото 1
Розовые туфли. Фото: Pixabay

Комфорт превыше всего

Японские женщины ценят комфорт и здоровье. Выбирая обувь с высоким подъемом, которая делает ноги зрительно длиннее, они останавливаются на больших размерах. Такую обувь удобнее носить: она не давит, стопа меньше устает, а риск деформации ноги сводится к минимуму.

Раскрыт секрет — почему японки носят обувь на размер больше - фото 2
Разная обувь. Фото: Pixabay

Стиль и практичность

Большая обувь не только добавляет комфорта, но и отвечает модным тенденциям. Японки знают, как удачно сочетать стиль с удобством, поэтому их выбор — разумное решение для ежедневного использования.

В целом такой подход демонстрирует, что для японок важны как комфорт, так и здоровье. Возможно, это еще одна причина, почему их стиль так изыскан и всегда выглядит гармонично.

Раньше мы писали о том, что не в моде больше этой зимой.

Также мы сообщали, как распознать натуральную кожу в одежде.

мода Япония интересные факты стиль женская обувь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:08 Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента

14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

13:59 Голодные и замерзшие — на Одесчине мама сбежала от шести детей

13:47 Путин пригрозил ударить Орешником по Киеву

13:44 Пограничники показали работу РУБпАК Феникс в районе Кременной

13:35 Под угрозой сноса — какие дома в Украине хотят разрушить

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

14:08 Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента

14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

13:59 Голодные и замерзшие — на Одесчине мама сбежала от шести детей

13:47 Путин пригрозил ударить Орешником по Киеву

13:44 Пограничники показали работу РУБпАК Феникс в районе Кременной

13:35 Под угрозой сноса — какие дома в Украине хотят разрушить

13:31 Назван худший участок дороги на Одесчине — когда его починят

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд