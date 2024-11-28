Секрет японок – зачем носить обувь большего размера

Стильные туфли. Фото: Pixabay

Япония — страна уникальных традиций и особых подходов к жизни. Это касается и выбора обуви. Как оказалось, японские женщины часто носят обувь на размер больше, и это не просто случайность, а продуманное решение, имеющее несколько причин.

Сайт Новини.LIVE расскажет о них.

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Маленькие размеры — большая проблема

У японок обычно небольшой размер ноги, что затрудняет выбор идеальной пары. Для женщин с размером 34 и менее найти удобную обувь бывает настоящим вызовом. Из-за ограниченного выбора в магазинах, где чаще всего представлены размеры до 38, женщинам приходится брать то, что есть, даже если обувь немного велика.

Розовые туфли. Фото: Pixabay

Комфорт превыше всего

Японские женщины ценят комфорт и здоровье. Выбирая обувь с высоким подъемом, которая делает ноги зрительно длиннее, они останавливаются на больших размерах. Такую обувь удобнее носить: она не давит, стопа меньше устает, а риск деформации ноги сводится к минимуму.

Разная обувь. Фото: Pixabay

Стиль и практичность

Большая обувь не только добавляет комфорта, но и отвечает модным тенденциям. Японки знают, как удачно сочетать стиль с удобством, поэтому их выбор — разумное решение для ежедневного использования.

В целом такой подход демонстрирует, что для японок важны как комфорт, так и здоровье. Возможно, это еще одна причина, почему их стиль так изыскан и всегда выглядит гармонично.

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