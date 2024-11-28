Секрет японок — навіщо носити взуття більшого розміру

Стильні туфлі. Фото: Pixabay

Японія — країна унікальних традицій та особливих підходів до життя. Це стосується і вибору взуття. Як виявилося, японські жінки часто носять взуття на розмір більше, і це не просто випадковість, а продумане рішення, яке має кілька причин.

Сайт Новини.LIVE розповість про них.

Читайте також:

Маленькі розміри — велика проблема

У японок зазвичай невеликий розмір ноги, що ускладнює вибір ідеальної пари. Для жінок із розміром 34 і менше знайти зручне взуття буває справжнім викликом. Через обмежений вибір у магазинах, де найчастіше представлені розміри до 38, жінкам доводиться брати те, що є, навіть якщо взуття трохи завелике.

Рожеві туфлі. Фото: Pixabay

Комфорт понад усе

Японські жінки цінують комфорт і здоров’я. Вибираючи взуття з високим підйомом, яке робить ноги візуально довшими, вони зупиняються на більших розмірах. Таке взуття зручніше носити: воно не тисне, стопа менше втомлюється, а ризик деформації ноги зводиться до мінімуму.

Різне взуття. Фото: Pixabay

Стиль і практичність

Велике взуття не тільки додає комфорту, але й відповідає модним тенденціям. Японки знають, як вдало поєднувати стиль зі зручністю, тож їхній вибір — це розумне рішення для щоденного використання.

В цілому, такий підхід демонструє, що для японок важливі як комфорт, так і здоров’я. Можливо, це ще одна причина, чому їхній стиль такий вишуканий і завжди виглядає гармонійно.

Раніше ми писали про те, що не в моді більше цієї зими.

Також ми повідомляли, як розпізнати натуральну шкіру в одязі.