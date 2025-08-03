Как одеваться в ретростиле — вещи и аксессуары для стильного образа

Девушка в красивой одежде. Фото: Freepik

Ретростиль снова вернулся в тренды. Сейчас вещи, которые были на пике популярности в прошлом веке, просто покоряют современных модниц. В каждом таком образе нотки ностальгии, женственности, утонченности и легкой загадочности.

Новини.LIVE рассказывают о том, как создать идеальный образ в ретростиле.

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Идеи образов в ретростиле

Чтобы лук в ретростиле был гармоничным, для начала стоит выбрать ту эпоху, которая вам больше по душе. Например, 20-е с прямыми силуэтами и бахромой или 50-е с женственными платьями и жемчугом.

Платье в стиле 60-х. Фото из Instagram

Подберите одежду, которая была трендовой в выбранной эпохе. Для образа в стиле 60-х идеально подойдут платья и юбки-трапеции. Для духа 70-х годов выберите джинсы-клеш, которые были в то время просто на пике популярности.

Джинсы в стиле 70-х. Фото из Instagram

Не бойтесь сочетать старое с новым. Это придаст образу свежести и неповторимого стиля. Например, скомбинируйте винтажную блузку с современными джинсами. Такой прием поможет создать трендовый лук.

Винтажная блузка. Фото из Instagram

Едва ли не больше всего шарма ретро-образу добавят аксессуары. И здесь у модниц полностью развязаны руки. Выбирайте то, что нравится больше всего и удачно комбинируется между собой: украшения, шляпки, сумки, очки или перчатки. Макияж и прическа станут завершающим штрихом для ретро-образа.

Образ в ретростиле. Фото из Instagram

Одеваться в ретростиле — не просто модно, но и интересно. Ведь каждая эпоха имеет свой особый шарм. Такие образы — это полная свобода и возможность показать свой неповторимый вкус.

Напомним, ранее мы писали о том, какое платье из 2000-х снова вернулось в моду.

Также мы рассказывали о том, какие ретро-прически из 50-х сейчас покоряют тренды.