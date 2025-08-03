Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Ретростиль снова в моде — как создать идеальный образ

Ретростиль снова в моде — как создать идеальный образ

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 18:15
Как одеваться в ретростиле — вещи и аксессуары для стильного образа
Девушка в красивой одежде. Фото: Freepik

Ретростиль снова вернулся в тренды. Сейчас вещи, которые были на пике популярности в прошлом веке, просто покоряют современных модниц. В каждом таком образе нотки ностальгии, женственности, утонченности и легкой загадочности.

Новини.LIVE рассказывают о том, как создать идеальный образ в ретростиле.

Реклама
Читайте также:

Идеи образов в ретростиле

Чтобы лук в ретростиле был гармоничным, для начала стоит выбрать ту эпоху, которая вам больше по душе. Например, 20-е с прямыми силуэтами и бахромой или 50-е с женственными платьями и жемчугом.

Ідеї образів у ретростилі, які будуть популярними у 2025 році
Платье в стиле 60-х. Фото из Instagram

Подберите одежду, которая была трендовой в выбранной эпохе. Для образа в стиле 60-х идеально подойдут платья и юбки-трапеции. Для духа 70-х годов выберите джинсы-клеш, которые были в то время просто на пике популярности.

Ідеї образів у ретростилі, які будуть популярними у 2025 році
Джинсы в стиле 70-х. Фото из Instagram

Не бойтесь сочетать старое с новым. Это придаст образу свежести и неповторимого стиля. Например, скомбинируйте винтажную блузку с современными джинсами. Такой прием поможет создать трендовый лук.

Ідеї образів у ретростилі, які будуть популярними у 2025 році
Винтажная блузка. Фото из Instagram

Едва ли не больше всего шарма ретро-образу добавят аксессуары. И здесь у модниц полностью развязаны руки. Выбирайте то, что нравится больше всего и удачно комбинируется между собой: украшения, шляпки, сумки, очки или перчатки. Макияж и прическа станут завершающим штрихом для ретро-образа.

Ідеї образів у ретростилі, які будуть популярними у 2025 році
Образ в ретростиле. Фото из Instagram

Одеваться в ретростиле — не просто модно, но и интересно. Ведь каждая эпоха имеет свой особый шарм. Такие образы — это полная свобода и возможность показать свой неповторимый вкус.

Напомним, ранее мы писали о том, какое платье из 2000-х снова вернулось в моду.

Также мы рассказывали о том, какие ретро-прически из 50-х сейчас покоряют тренды.

мода одежда тренды образ стиль
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации