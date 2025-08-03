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Головна Мода Ретростиль знову в моді — як створити ідеальний образ

Ретростиль знову в моді — як створити ідеальний образ

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 18:15
Як одягатись у ретростилі — речі та аксесуари для стильного образу
Дівчина в красивому одязі. Фото: Freepik

Ретростиль знову повернувся в тренди. Зараз речі, що були на піку популярності у минулому столітті, просто підкорюють сучасних модниць. У кожному такому образі нотки ностальгії, жіночності, витонченості та легкої загадковості.

Новини.LIVE розповідають про те, як створити ідеальний образ у ретростилі.

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Ідеї образів у ретростилі

Аби лук в ретростилі був гармонійним, для початку варто обрати ту епоху, яка вам більше до душі. Наприклад, 20-ті з прямими силуетами та бахромою чи 50-ті з жіночними сукнями й перлами.

Ідеї образів у ретростилі, які будуть популярними у 2025 році
Сукня у стилі 60-х. Фото з Instagram

Підберіть одяг, який був трендовим в обраній епосі. Для образу у стилі 60-х ідеально підійдуть сукні та спідниці-трапеції. Для духу 70-х років оберіть джинси-кльош, які були в той час просто на піку популярності.

Ідеї образів у ретростилі, які будуть популярними у 2025 році
Джинси у стилі 70-х. Фото з Instagram

Не бійтеся поєднувати старе з новим. Це додасть образу свіжості й неповторного стилю. Наприклад, скомбінуйте вінтажну блузку з сучасними джинсами. Такий прийом допоможе створити трендовий лук.

Ідеї образів у ретростилі, які будуть популярними у 2025 році
Вінтажна блузка. Фото з Instagram

Чи не найбільше шарму ретрообразу додадуть аксесуари. І тут в модниць повністю розв'язані руки. Обирайте те, що подобається найбільше та вдало комбінується між собою: прикраси, капелюшки, сумки, окуляри чи рукавички. Макіяж та зачіска стануть завершальним штрихом для ретрообразу.

Ідеї образів у ретростилі, які будуть популярними у 2025 році
Образ у ретростилі. Фото з Instagram

Одягатись у ретростилі — не просто модно, а й цікаво. Адже кожна епоха має свій особливий шарм. Такі образи — це повна свобода та можливість показати свій неповторний смак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня з 2000-х знову повернулась у моду.

Також ми розповідали про те, які ретрозачіски з 50-х зараз підкорюють тренди.

мода одяг тренди образ стиль
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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