Як одягатись у ретростилі — речі та аксесуари для стильного образу

Ретростиль знову в моді — як створити ідеальний образ
Ретростиль знову повернувся в тренди. Зараз речі, що були на піку популярності у минулому столітті, просто підкорюють сучасних модниць. У кожному такому образі нотки ностальгії, жіночності, витонченості та легкої загадковості.
Новини.LIVE розповідають про те, як створити ідеальний образ у ретростилі.
Ідеї образів у ретростилі
Аби лук в ретростилі був гармонійним, для початку варто обрати ту епоху, яка вам більше до душі. Наприклад, 20-ті з прямими силуетами та бахромою чи 50-ті з жіночними сукнями й перлами.
Підберіть одяг, який був трендовим в обраній епосі. Для образу у стилі 60-х ідеально підійдуть сукні та спідниці-трапеції. Для духу 70-х років оберіть джинси-кльош, які були в той час просто на піку популярності.
Не бійтеся поєднувати старе з новим. Це додасть образу свіжості й неповторного стилю. Наприклад, скомбінуйте вінтажну блузку з сучасними джинсами. Такий прийом допоможе створити трендовий лук.
Чи не найбільше шарму ретрообразу додадуть аксесуари. І тут в модниць повністю розв'язані руки. Обирайте те, що подобається найбільше та вдало комбінується між собою: прикраси, капелюшки, сумки, окуляри чи рукавички. Макіяж та зачіска стануть завершальним штрихом для ретрообразу.
Одягатись у ретростилі — не просто модно, а й цікаво. Адже кожна епоха має свій особливий шарм. Такі образи — це повна свобода та можливість показати свій неповторний смак.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня з 2000-х знову повернулась у моду.
Також ми розповідали про те, які ретрозачіски з 50-х зараз підкорюють тренди.
Читайте Новини.LIVE!