Тренировки для похудения — когда заниматься, чтобы был эффект

Девушка собирается на тренировку. Фото: freepik

Заниматься спортом — это всегда хорошая идея. Но если ваша цель не просто держать себя в форме, а реально сбросить вес, важно не только что и как, а еще и когда. И вот тут в игру вступает магия утренних тренировок.

Об этом пишет издание Marca.

Реклама

Читайте также:

Почему именно утро идеальное время для тренировки

Американская кардиологическая ассоциация уверенно заявляет, что лучшее время для тренировок — это раннее утро. И дело не только в спокойствии на улицах или тишине дома. В это время наш организм работает как хорошо настроенный механизм — обмен веществ на высоте, тело еще не уставшее, а голова не забита делами.

Особенно эффективными тренировки считаются с 7 до 8 утра — именно тогда метаболизм работает на полную и тело охотнее "расстается" с лишними жировыми запасами. То есть каждое движение в это время приносит максимум пользы.

Девушка на тренировке. Фото: freepik

Кроме этого, настроение на целый день обеспечено. Уже после 15-20 минут движения вы почувствуете, как тело просыпается, а в голове становится светлее. Энергия и легкость останутся с вами до вечера. Также спорт утром действует почти как медитация — тревоги утихают, мысли становятся яснее.

Как сделать утренние тренировки частью жизни:

ложитесь спать пораньше;

не забывайте о воде;

уделяйте тренировкам хотя бы 10 минут в день.

Помните, все должно быть в радость, ведь утренние тренировки — это не о жертвах или героизме. Таким образом можно проявить заботу к своему телу, сбросить лишние килограммы и начать день в гармонии с собой.

Ранее мы писали о том, как поддерживала форму легендарная Мэрилин Монро.

Также мы сообщали, чем питается знаменитая певица Надя Дорофеева.