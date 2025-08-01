Тренировки для похудения — когда заниматься, чтобы был эффект

Утро или вечер — когда лучше тренироваться, чтобы сбросить вес
Заниматься спортом — это всегда хорошая идея. Но если ваша цель не просто держать себя в форме, а реально сбросить вес, важно не только что и как, а еще и когда. И вот тут в игру вступает магия утренних тренировок.
Об этом пишет издание Marca.
Почему именно утро идеальное время для тренировки
Американская кардиологическая ассоциация уверенно заявляет, что лучшее время для тренировок — это раннее утро. И дело не только в спокойствии на улицах или тишине дома. В это время наш организм работает как хорошо настроенный механизм — обмен веществ на высоте, тело еще не уставшее, а голова не забита делами.
Особенно эффективными тренировки считаются с 7 до 8 утра — именно тогда метаболизм работает на полную и тело охотнее "расстается" с лишними жировыми запасами. То есть каждое движение в это время приносит максимум пользы.
Кроме этого, настроение на целый день обеспечено. Уже после 15-20 минут движения вы почувствуете, как тело просыпается, а в голове становится светлее. Энергия и легкость останутся с вами до вечера. Также спорт утром действует почти как медитация — тревоги утихают, мысли становятся яснее.
Как сделать утренние тренировки частью жизни:
- ложитесь спать пораньше;
- не забывайте о воде;
- уделяйте тренировкам хотя бы 10 минут в день.
Помните, все должно быть в радость, ведь утренние тренировки — это не о жертвах или героизме. Таким образом можно проявить заботу к своему телу, сбросить лишние килограммы и начать день в гармонии с собой.
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