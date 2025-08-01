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Головна Мода Ранок чи вечір — коли краще тренуватись, щоб скинути вагу

Ранок чи вечір — коли краще тренуватись, щоб скинути вагу

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 10:36
Тренування для схуднення — коли займатись, щоб був ефект
Дівчина збирається на тренування. Фото: freepik

Займатися спортом — це завжди хороша ідея. Але якщо ваша мета не просто тримати себе у формі, а реально скинути вагу, важливо не лише що і як, а ще й коли. І ось тут у гру вступає магія ранкових тренувань.

Про це пише видання Marca.

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Чому саме ранок ідеальний час для тренування

Американська кардіологічна асоціація впевнено заявляє, що найкращий час для тренувань — це рано-вранці. І справа не тільки у спокої на вулицях чи тиші вдома. У цей час наш організм працює як добре налаштований механізм — обмін речовин на висоті, тіло ще не втомлене, а голова не забита справами.

Особливо ефективними тренування вважаються з 7 до 8 ранку — саме тоді метаболізм працює на повну і тіло охочіше "розстається" із зайвими жировими запасами. Тобто кожен рух у цей час приносить максимум користі.

Ранкові тренування найбільш ефективні
Дівчина на тренуванні. Фото: freepik

Окрім цього, настрій на цілий день забезпечено. Вже після 15–20 хвилин руху ви відчуєте, як тіло прокидається, а в голові стає світліше. Енергія та легкість залишаться з вами до вечора. Також спорт зранку діє майже як медитація — тривоги вщухають, думки стають яснішими.

Як зробити ранкові тренування частиною життя:

  • лягайте спати раніше;
  • не забувайте про воду;
  • приділяйте тренуванням хоча б 10 хвилин в день.

Пам’ятайте, все має бути в радість, адже ранкові тренування — це не про жертви чи героїзм. Таким чином можна проявити турботу до свого тіла, скинути зайві кілограми й почати день у гармонії з собою. 

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Також ми повідомляли, чим харчується знаменита співачка Надя Дорофєєва.

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Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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