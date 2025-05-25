Как сохранить красивый маникюр после 40 лет — не допускайте этих ошибок

Портят маникюр — ошибки в уходе за ногтями после 40 лет
Состояние ногтей меняется с возрастом, как и кожи или волос. После 40 лет стоит уделить особое внимание маникюру, поскольку ногти становятся хрупкими и уязвимыми. Важно избегать ошибок, которые допускают едва ли не все женщины.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Что портит ногти после 40 лет
Неправильный уход за кутикулой
После 40 лет кожа теряет свою эластичность и становится тоньше. Поэтому женщинам стоит отказаться от аппаратного маникюра. Отдайте предпочтение пилочному варианту, когда мастер бережно работает с роговым слоем и кутикулой в целом.
Неправильная техника покрытия
Отдайте предпочтение проверенным салонам, которые имеют хорошую репутацию. Не стоит экспериментировать с начинающими мастерами, ведь неправильная техника покрытия может неотвратимо испортить ваши ногти.
Повреждение ногтей пилочкой
Многие женщины пытаются дома самостоятельно привести ногти в порядок. Однако стоит понимать, что это часто приводит к спиливанию уголков, повреждению кутикулы и появлению заусенцев. Лучше доверьте свои руки профессионалу.
Отсутствие витаминов
Ногти могут быть слабыми и ломкими из-за недостатка витаминов в организме. Обратитесь к врачу, который подскажет вам, что необходимо принимать. Витамины могут сохранить не только красоту, но и здоровье женщины.
Неправильный домашний уход
Не забывайте об уходе — кремы должны быть мастхэвом как зимой, так и летом. В холодное время выбирайте средство, которое будет не только увлажнять кожу, но и смягчать кожу. Летом не используйте жирные кремы, поскольку это может спровоцировать значительный рост кутикулы.
Отсутствие spa-процедур для рук
Простые процедуры помогут держать ваши руки и ногти в тонусе. Не забывайте делать их регулярно. Это поможет поддерживать кожу в отличном состоянии.
Маникюр с некачественным гель-лаком
Некачественный гель-лак может испортить ваши ногти. Следите за тем, чтобы мастер использовал покрытие без вредных химикатов. Они могут оказать негативное влияние.
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