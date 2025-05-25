Как сохранить красивый маникюр после 40 лет — не допускайте этих ошибок

Женский маникюр женский маникюр. Фото: Freepik

Состояние ногтей меняется с возрастом, как и кожи или волос. После 40 лет стоит уделить особое внимание маникюру, поскольку ногти становятся хрупкими и уязвимыми. Важно избегать ошибок, которые допускают едва ли не все женщины.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Неправильный уход за кутикулой

После 40 лет кожа теряет свою эластичность и становится тоньше. Поэтому женщинам стоит отказаться от аппаратного маникюра. Отдайте предпочтение пилочному варианту, когда мастер бережно работает с роговым слоем и кутикулой в целом.

Неправильная техника покрытия

Отдайте предпочтение проверенным салонам, которые имеют хорошую репутацию. Не стоит экспериментировать с начинающими мастерами, ведь неправильная техника покрытия может неотвратимо испортить ваши ногти.

Девушка делает маникюр. Фото: Pexels

Повреждение ногтей пилочкой

Многие женщины пытаются дома самостоятельно привести ногти в порядок. Однако стоит понимать, что это часто приводит к спиливанию уголков, повреждению кутикулы и появлению заусенцев. Лучше доверьте свои руки профессионалу.

Отсутствие витаминов

Ногти могут быть слабыми и ломкими из-за недостатка витаминов в организме. Обратитесь к врачу, который подскажет вам, что необходимо принимать. Витамины могут сохранить не только красоту, но и здоровье женщины.

Неправильный домашний уход

Не забывайте об уходе — кремы должны быть мастхэвом как зимой, так и летом. В холодное время выбирайте средство, которое будет не только увлажнять кожу, но и смягчать кожу. Летом не используйте жирные кремы, поскольку это может спровоцировать значительный рост кутикулы.

Крем для рук. Фото: Pexels

Отсутствие spa-процедур для рук

Простые процедуры помогут держать ваши руки и ногти в тонусе. Не забывайте делать их регулярно. Это поможет поддерживать кожу в отличном состоянии.

Маникюр с некачественным гель-лаком

Некачественный гель-лак может испортить ваши ногти. Следите за тем, чтобы мастер использовал покрытие без вредных химикатов. Они могут оказать негативное влияние.

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