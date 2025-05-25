Як зберегти гарний манікюр після 40 років — не допускайте цих помилок

Жіночий манікюр. Фото: Freepik

Стан нігтів змінюється з віком, як й шкіри чи волосся. Після 40 років варто приділити особливу увагу манікюру, оскільки нігті стають крихкими та вразливими. Важливо уникати помилок, які допускають ледь не всі жінки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Неправильний догляд за кутикулою

Після 40 років шкіра втрачає свою еластичність та стає тоншою. Через це жінкам варто відмовитися від апаратного манікюру. Віддайте перевагу пилочному варіанту, коли майстер дбайливо працює з роговим шаром й кутикулою в цілому.

Неправильна техніка покриття

Віддайте перевагу перевіреним салонам, які мають хорошу репутацію. Не варто експериментувати з майстрами-початківцями, адже неправильна техніка покриття може невідворотно зіпсувати ваші нігті.

Дівчина робить манікюр. Фото: Pexels

Пошкодження нігтів пилкою

Багато жінок намагаються вдома самостійно привести нігті до ладу. Однак варто розуміти, що це часто призводить до спилювання куточків, пошкодження кутикули та появи задирок. Краще довірте свої руки професіоналу.

Відсутність вітамінів

Нігті можуть бути слабкими та ламкими через нестачу вітамінів в організмі. Зверніться до лікаря, який підкаже вам, що необхідно приймати. Вітаміни можуть зберегти не тільки красу, а й здоров'я жінки.

Неправильний домашній догляд

Не забувайте про догляд — креми мають бути мастхевом як взимку, так і влітку. В холодну пору обирайте засіб, який буде не лише зволожувати шкіру, але й пом'якшувати шкіру. Влітку не використовуйте жирні креми, оскільки це може спровокувати значне зростання кутикули.

Крем для рук. Фото: Pexels

Відсутність spa-процедур для рук

Прості процедури допоможуть тримати ваші руки та нігті в тонусі. Не забувайте робити їх регулярно. Це допоможе підтримувати шкіру у відмінному стані.

Манікюр з неякісним гель-лаком

Неякісний гель-лак може зіпсувати ваші нігті. Стежте за тим, аби майстер використовував покриття без шкідливих хімікатів. Вони можуть мати негативний вплив.

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