Булавка на удачу — как носить на одежде, чтобы действительно действовала

Оберег на счастье — как работает обычная булавка на одежде
В это сложно поверить, но самая простая металлическая булавка, которую мы обычно используем, чтобы подколоть что-то на одежде, может стать настоящим защитником и даже притягивать удачу. Эта вера появилась еще в те времена, когда люди боялись злых духов и верили, что острые предметы способны "отсечь" зло. А металл, особенно сталь, считался материалом, которому не страшна никакая плохая энергия.
Об этом пишет Ukr.media.
Как выбрать булавку для оберега
Она обязательно должна быть новой, а не использованной или одолженной. Лучше всего — простая стальная, без позолоты, цветных покрытий или блесток.
Покупайте ее сознательно, с четким намерением: "Я беру это для защиты и удачи".
Потому что предмет, который уже был в использовании, мог впитать чужую энергетику — не всегда хорошую. А вам нужен "чистый лист", который настроится именно на вас.
Как "активировать" булавку
Есть очень простое действие, которое многое значит. Возьмите ее в ладони. Закройте глаза. Проговорите мысленно, от чего вы хотите защититься или в чем просите поддержки:
"Помоги мне избежать зависти на работе".
"Защищай меня в дороге".
"Приноси мне финансовую стабильность".
Это должно быть коротко, искренне и от сердца. Важно, чтобы в этот момент вы были спокойны, собраны, без лишних мыслей. Как будто вкладываете в булавку частичку себя.
Где носить булавку
Булавку носят скрыто, с изнанки одежды — чтобы никто не видел. Это не потому, что надо стесняться, а чтобы энергия оставалась вашей, не "рассеивалась" из-за взглядов других.
- Женщинам советуют крепить ее слева — ближе к сердцу или солнечному сплетению (изнутри блузки, платья).
- Мужчинам — справа: например, к внутреннему шву брюк или под пиджаком.
Важно: острие должно смотреть вниз. Именно так оно "отводит" плохое от вас. Если хотите привлечь деньги, булавку крепят к кошельку — изнутри, чтобы "сторожила" ваши финансы.
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