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Головна Мода Простий оберіг на щастя — як працює звичайна шпилька на одязі

Простий оберіг на щастя — як працює звичайна шпилька на одязі

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 10:22
Шпилька на удачу — як носити на одязі, щоб справді діяла
Шпилька. Фото: Freepik

У це складно повірити, але найпростіша металева шпилька, яку ми зазвичай використовуємо, щоб підколоти щось на одязі, може стати справжнім захисником і навіть притягувати удачу. Ця віра з’явилася ще в ті часи, коли люди боялися злих духів і вірили, що гострі предмети здатні "відсікти" зло. А метал, особливо сталь, вважався матеріалом, якому не страшна жодна погана енергія.

Про це пише Ukr.media.

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Вона обовʼязково має бути новою, а не використаною чи позиченою. Найкраще — проста сталева, без позолоти, кольорових покриттів чи блискіток.

Купуйте її свідомо, з чітким наміром: "Я беру це для захисту і удачі".

Бо предмет, який вже був у використанні, міг увібрати чужу енергетику — не завжди хорошу. А вам потрібен "чистий аркуш", який налаштується саме на вас.

Як "активувати" шпильку

Є дуже проста дія, яка багато означає. Візьміть її в долоні. Закрийте очі. Проговоріть подумки, від чого ви хочете захиститися або в чому просите підтримки:

"Допоможи мені уникнути заздрощів на роботі".
"Захищай мене в дорозі".
"Принось мені фінансову стабільність".

Це має бути коротко, щиро і від серця. Важливо, щоб у цей момент ви були спокійні, зібрані, без зайвих думок. Наче вкладаєте у шпильку частинку себе.

Щоб шпилька працювала як оберіг, потрібно знати кілька нюансів
Шпильки. Фото: Freepik

Де носити шпильку

Шпильку носять приховано, з вивороту одягу — щоб ніхто не бачив. Це не тому, що треба соромитись, а щоб енергія залишалася вашою, не "розсіювалась" через погляди інших.

  • Жінкам радять кріпити її ліворуч — ближче до серця або сонячного сплетіння (зсередини блузки, сукні).
  • Чоловікам — праворуч: наприклад, до внутрішнього шва штанів або під піджаком.

Важливо: вістря має дивитися вниз. Саме так воно "відводить" погане від вас. Якщо хочете привернути гроші, шпильку кріплять до гаманця — зсередини, щоб "сторожила" ваші фінанси.

Раніше ми писали про те, яка несподівана деталь в босоніжках підкорила усіх цього літа.

Також ми повідомляли, що джинси з цікавим запахом повернулись в моду.

 

мода лайфхаки цікаві факти стиль езотерика
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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