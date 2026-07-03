Придает объем и выглядит дорого: самая модная летняя стрижка

Стрижка волос. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Каждое лето многие женщины задумываются о смене прически. Когда на улице жара, хочется чего-то более легкого, практичного и в то же время стильного. Именно поэтому в этом сезоне все больше внимания привлекает боб Капри — вариант короткой стрижки, который уже успел завоевать расположение модниц.

Новини.LIVE со ссылкой на Glamour расскажут об этой стрижке подробнее.

Главное преимущество этой стрижки — это естественность. Никаких сложных укладок она не требует. Наоборот, легкая небрежность здесь только добавляет шарма.

Какую стрижка станет хитом этого лета

Боб Капри обычно имеет длину от линии подбородка до плеч. Мастера делают так, чтобы волосы не лежали идеально ровно, но именно в этом и заключается его особенность.

Название стрижки связано с итальянским островом Капри, который давно стал символом беззаботного отдыха и средиземноморского стиля жизни. Именно это настроение и пытается передать прическа — легкость, свободу и непринужденную элегантность.

Еще один плюс стрижки "боб Капри" заключается в том, что она подходит многим женщинам. В частности, обладательницам овального и удлиненного лица. Если лицо круглое, стилисты советуют оставлять немного больше длины ниже подбородка. Такой прием помогает визуально сделать черты лица более вытянутыми.

Эта стрижка хорошо сочетается и с различными видами челки. Например, популярная челка-шторка придает образу мягкость и делает его более современным. А несколько прядей у лица помогают красиво подчеркнуть скулы.

Часто стрижку "боб Капри" выбирают женщины разного возраста. Молодым она придает легкость и свежесть, а после 50 лет помогает освежить внешность без кардинальных изменений. Именно поэтому стилисты называют ее одной из самых универсальных стрижек последних сезонов.

Особенно привлекает то, что уход за такой стрижкой не отнимает много времени. В жаркие дни достаточно нанести немного текстурирующего спрея или легкого средства для объема, после чего дать волосам высохнуть естественным путем. Результат будет выглядеть так, будто над прической работал стилист.

Единственное, о чем стоит помнить, — регулярное обновление формы. Именно благодаря аккуратному срезу и правильной длине боб "Капри" сохраняет свою легкость и тот самый эффект непринужденной роскоши, за который его так полюбили этим летом.

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