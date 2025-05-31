Вязаная сумка стала главным трендом лета 2025 — с чем ее носить

Девушка держит в руках вязаную сумку. Фото: Freepik

Она была популярной в 70-х и снова уверенно врывается в тренды. Настоящим хитом этого лета стала вязаная сумка. Она покорила модниц своей универсальностью, ведь подойдет к образам для прогулок, пляжа или даже вечерних событий.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С чем носить вязаную сумку

Вязаные сумки радуют модниц большим выбором фасонов — от маленьких компактных моделей до вместительных шоперов. Кроме того, они могут быть с простым дизайном или задекорированы. В любом случае, такая сумка будет подчеркивать оригинальность и стиль.

Бежевая вязаная сумка. Фото из Instagram

Вязаные сумки универсальны благодаря тому, что подходят под все. Их можно носить с летними платьями или костюмами, добавить к образу с джинсами или юбкой. Удастся найти даже модели, которые подойдут под офисный стиль.

Розовая вязаная сумка. Фото из Instagram

Что касается цветов — в тренде этим летом, конечно же, будет база. Теплый коричневый, бежевый, песочный и цвет слоновой кости идеально подойдут к любому луку. Если же хотите добавить в образ акцента, стоит обратить внимание на яркие цвета, они также будут уместны.

Вязаная сумка. Фото из Instagram

Бешеной популярности вязаные сумки набирают не только из-за своей универсальности, но и благодаря тому, что в тренде сейчас ручная работа. Именно это и является особенностью такой модели. Можно не просто купить сумку, а попробовать связать стильный аксессуар самостоятельно. Это подчеркнет вашу индивидуальность и сделает образ неповторимым.

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