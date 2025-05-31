В'язана сумка стала головним трендом літа 2025 — з чим її носити

Дівчина тримає в руках в'язану сумку. Фото: Freepik

Вона була популярною у 70-х й знову впевнено вривається в тренди. Справжнім хітом цього літа стала в'язана сумка. Вона підкорила модниць своєю універсальністю, адже підійде до образів для прогулянок, пляжу чи навіть вечірніх подій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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З чим носити в'язану сумку

В'язані сумки радують модниць великим вибором фасонів — від маленьких компактних моделей до містких шоперів. Крім того, вони можуть бути з простим дизайном чи задекоровані. В будь-якому випадку, така сумка буде підкреслювати оригінальність та стиль.

Бежева в'язана сумка. Фото з Instagram

В'язані сумки універсальні завдяки тому, що пасують під усе. Їх можна носити з літніми сукнями чи костюмами, додати до образу з джинсами чи спідницею. Вдасться знайти навіть моделі, які підійдуть під офісний стиль.

Рожева в'язана сумка. Фото з Instagram

Щодо кольорів — в тренді цього літа, звісно ж, буде база. Теплий коричневий, бежевий, пісочний та колір слонової кістки ідеально підійдуть до будь-якого луку. Якщо ж хочете додати в образ акценту, варто звернути увагу на яскраві кольори, вони також будуть доречними.

В'язана сумка. Фото з Instagram

Шаленої популярності в'язані сумки набирають не тільки через свою універсальність, а й завдяки тому, що в тренді зараз ручна робота. Саме це й є особливістю такої моделі. Можна не просто купити сумку, а спробувати зв'язати стильний аксесуар самотужки. Це підкреслить вашу індивідуальність та зробить образ неповторним.

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