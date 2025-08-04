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Главная Мода Популярный завтрак, который мешает худеть — худший выбор

Популярный завтрак, который мешает худеть — худший выбор

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 08:40
Популярный завтрак, который диетологи советуют исключить — вредит фигуре
Девушка завтракает. Фото: Freepik

Мы часто покупаем продукты на завтрак, ориентируясь на яркую упаковку и громкие слова: "диетический", "фитнес", "100% натуральный". Ведь утром хочется начать день правильно, и кажется, что такой выбор поможет нам быть здоровее и стройнее. Но правда в том, что иногда эти "полезные" продукты играют против нас.

Об этом пишет Daily Express.

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Какие продукты только кажутся полезными при похудении

Самый распространенный пример — гранола

Она ассоциируется у многих с образцовым завтраком: овес, орехи, сухофрукты, клетчатка. Но реальность другая. Чтобы сделать ее сладкой, "хрустящей" и такой, что будет храниться месяцами, производители добавляют мед, сиропы и масла. В результате чашка магазинной гранолы может содержать более 400 калорий и столько сахара, сколько в целой шоколадке. К тому же через пару часов после такого завтрака снова хочется есть, падает энергия, и рука тянется к печенью или еще одному перекусу.

Гранола не несе користь фігурі
Гранола. Фото: Freepik

Под маской "здорового выбора" часто скрываются еще ароматизированные йогурты (где сахара больше, чем в десерте), протеиновые батончики (которые по калорийности могут соперничать с пирожным) и фруктовые соки. Сок из пакета — это не то же самое, что свежий апельсин: витаминов меньше, а сахара в разы больше.

Запомните, что настоящие полезные продукты не нуждаются в яркой рекламе — это простые ингредиенты без длинного состава и химических усилителей вкуса.

Ранее мы писали о том, какие продукты были в рационе Мэрилин Монро.

Также мы сообщали, на чем в рационе делает акцент Мадонна, чтобы поддерживать форму.

еда мода Завтрак фигура стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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