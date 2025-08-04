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Головна Мода Популярний сніданок, який заважає худнути — найгірший вибір

Популярний сніданок, який заважає худнути — найгірший вибір

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 08:40
Популярний сніданок, який дієтологи радять виключити — шкодить фігурі
Дівчина снідає. Фото: Freepik

Ми часто купуємо продукти на сніданок, орієнтуючись на яскраву упаковку та гучні слова: "дієтичний", "фітнес", "100% натуральний". Адже вранці хочеться почати день правильно, і здається, що такий вибір допоможе нам бути здоровішими та стрункішими. Але правда в тому, що іноді ці "корисні" продукти грають проти нас.

Про це пише Daily Express.

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Які продукти тільки здаються корисними при схудненні

Найпоширеніший приклад — гранола

Вона асоціюється у багатьох зі зразковим сніданком: овес, горіхи, сухофрукти, клітковина. Але реальність інша. Щоб зробити її солодкою, "хрусткою" та такою, що зберігатиметься місяцями, виробники додають мед, сиропи та олії. У результаті чашка магазинної граноли може містити понад 400 калорій і стільки цукру, скільки в цілій шоколадці. До того ж через пару годин після такого сніданку знову хочеться їсти, падає енергія, і рука тягнеться до печива чи ще однієї перекуски.

Гранола не несе користь фігурі
Гранола. Фото: Freepik

Під маскою "здорового вибору" часто ховаються ще ароматизовані йогурти (де цукру більше, ніж у десерті), протеїнові батончики (які за калорійністю можуть змагатися з тістечком) та фруктові соки. Сік із пакета — це не те саме, що свіжий апельсин: вітамінів менше, а цукру в рази більше.

Запам’ятайте, що справжні корисні продукти не потребують яскравої реклами — це прості інгредієнти без довгого складу та хімічних підсилювачів смаку.

Раніше ми писали про те, які продукти були в раціоні Мерилін Монро.

Також ми повідомляли, на чому в раціоні робить акцент Мадонна, щоб підтримувати форму.

їжа мода Сніданок фігура стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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