Популярний сніданок, який дієтологи радять виключити — шкодить фігурі

Дівчина снідає. Фото: Freepik

Ми часто купуємо продукти на сніданок, орієнтуючись на яскраву упаковку та гучні слова: "дієтичний", "фітнес", "100% натуральний". Адже вранці хочеться почати день правильно, і здається, що такий вибір допоможе нам бути здоровішими та стрункішими. Але правда в тому, що іноді ці "корисні" продукти грають проти нас.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Експерти з британської клініки Optimal You стверджують, що за милим дизайном та красивими обіцянками часто стоїть звичайний маркетинг. Ви думаєте, що їсте щось легке та поживне, а насправді отримуєте порцію цукру, рафінованих олій і калорій, які тілу зовсім не потрібні.

Які продукти тільки здаються корисними при схудненні

Найпоширеніший приклад — гранола



Вона асоціюється у багатьох зі зразковим сніданком: овес, горіхи, сухофрукти, клітковина. Але реальність інша. Щоб зробити її солодкою, "хрусткою" та такою, що зберігатиметься місяцями, виробники додають мед, сиропи та олії. У результаті чашка магазинної граноли може містити понад 400 калорій і стільки цукру, скільки в цілій шоколадці. До того ж через пару годин після такого сніданку знову хочеться їсти, падає енергія, і рука тягнеться до печива чи ще однієї перекуски.

Гранола. Фото: Freepik

Під маскою "здорового вибору" часто ховаються ще ароматизовані йогурти (де цукру більше, ніж у десерті), протеїнові батончики (які за калорійністю можуть змагатися з тістечком) та фруктові соки. Сік із пакета — це не те саме, що свіжий апельсин: вітамінів менше, а цукру в рази більше.

Запам’ятайте, що справжні корисні продукти не потребують яскравої реклами — це прості інгредієнти без довгого складу та хімічних підсилювачів смаку.

Раніше ми писали про те, які продукти були в раціоні Мерилін Монро.

Також ми повідомляли, на чому в раціоні робить акцент Мадонна, щоб підтримувати форму.