Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Популярный фрукт для похудения — еще и полезен для кожи

Популярный фрукт для похудения — еще и полезен для кожи

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 10:45
Самый полезный фрукт лета — способствует похудению и улучшает состояние кожи
Девушка ест фрукты. Фото: Freepik

Этот сочный плод — не просто символ лета, а настоящий природный суперфуд. Его польза выходит далеко за пределы вкуса — абрикос одновременно заботится о вашем здоровье и внешнем виде. И хоть самый вкусный он именно в сезон, стоит найти ему место в рационе в течение всего года.

Новини.LIVE расскажет, почему этот фрукт должен быть в рационе.

Реклама
Читайте также:

Чем абрикос полезен для фигуры и кожи

В каждом абрикосе содержится много клетчатки, которая работает как "пылесос" для кишечника. Пектин задерживает влагу, помогая мягко и регулярно "отпускать" все лишнее, а целлюлоза активизирует двигательную активность кишечника. Сушеные абрикосы — чемпионы по этому показателю, поэтому пригодятся тем, кто имеет проблемы с желудком.

Также волокна абрикоса подкармливают полезные бактерии в кишечнике, что напрямую влияет на настроение и даже способность мыслить четко. Когда эти бактерии счастливы, они вырабатывают вещества, успокаивающие нервную систему и снижающие риски серьезных расстройств.

Абрикоси дуже корисні для краси та здоров'я
Абрикосы. Фото: Freepik

К тому же в их составе яблочная, лимонная и винная кислоты, которые запускают процессы пищеварения изнутри. В отличие от многих фруктов, абрикос почти не содержит фруктозы, поэтому не вызывает вздутие, даже у чувствительных желудков.

В абрикосе еще есть калий — минерал, выводящий излишки воды из организма. Но важно не переборщить с количеством: избыток клетчатки тоже может дать обратный эффект. Зато в умеренном количестве употребление этого фрукта избавит вас от отеков. В общем, абрикос — ваш летний бьюти-друг. Благодаря высокому содержанию бета-каротина он помогает коже загорать равномерно, не сгорая, и дольше сохранять золотистый оттенок.

Фрукт, що дійсно несе користь для всього організму
Спелые абрикосы. Фото: Freepik

Этот фрукт — настоящий антивозрастной боец. Витамины С, Е и бета-каротин защищают кожу от вредных факторов, стимулируют выработку коллагена, делают ее упругой, свежей и менее склонной к морщинам.

Сколько абрикосов есть в день

В свежем виде их достаточно съедать по 2-3 штуки — этого достаточно, чтобы получить максимум пользы. Если сушеные, то 3-4 штучки в день (до 40 граммов).

Ранее мы писали о том, какой малоизвестный способ поможет вам избавиться от лишних килограммов.

Также мы сообщали о специи, которая должна быть в рационе каждого, поскольку полезна не только для фигуры.

кожа мода фрукты похудение стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации