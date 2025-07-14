Самый полезный фрукт лета — способствует похудению и улучшает состояние кожи

Девушка ест фрукты. Фото: Freepik

Этот сочный плод — не просто символ лета, а настоящий природный суперфуд. Его польза выходит далеко за пределы вкуса — абрикос одновременно заботится о вашем здоровье и внешнем виде. И хоть самый вкусный он именно в сезон, стоит найти ему место в рационе в течение всего года.

Новини.LIVE расскажет, почему этот фрукт должен быть в рационе.

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Чем абрикос полезен для фигуры и кожи

В каждом абрикосе содержится много клетчатки, которая работает как "пылесос" для кишечника. Пектин задерживает влагу, помогая мягко и регулярно "отпускать" все лишнее, а целлюлоза активизирует двигательную активность кишечника. Сушеные абрикосы — чемпионы по этому показателю, поэтому пригодятся тем, кто имеет проблемы с желудком.

Также волокна абрикоса подкармливают полезные бактерии в кишечнике, что напрямую влияет на настроение и даже способность мыслить четко. Когда эти бактерии счастливы, они вырабатывают вещества, успокаивающие нервную систему и снижающие риски серьезных расстройств.

Абрикосы. Фото: Freepik

К тому же в их составе яблочная, лимонная и винная кислоты, которые запускают процессы пищеварения изнутри. В отличие от многих фруктов, абрикос почти не содержит фруктозы, поэтому не вызывает вздутие, даже у чувствительных желудков.

В абрикосе еще есть калий — минерал, выводящий излишки воды из организма. Но важно не переборщить с количеством: избыток клетчатки тоже может дать обратный эффект. Зато в умеренном количестве употребление этого фрукта избавит вас от отеков. В общем, абрикос — ваш летний бьюти-друг. Благодаря высокому содержанию бета-каротина он помогает коже загорать равномерно, не сгорая, и дольше сохранять золотистый оттенок.

Спелые абрикосы. Фото: Freepik

Этот фрукт — настоящий антивозрастной боец. Витамины С, Е и бета-каротин защищают кожу от вредных факторов, стимулируют выработку коллагена, делают ее упругой, свежей и менее склонной к морщинам.

Сколько абрикосов есть в день

В свежем виде их достаточно съедать по 2-3 штуки — этого достаточно, чтобы получить максимум пользы. Если сушеные, то 3-4 штучки в день (до 40 граммов).

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