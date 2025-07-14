Найкорисніший фрукт літа — сприяє схудненню і покращує стан шкіри

Дівчина їсть фрукти. Фото: Freepik

Цей соковитий плід — не просто символ літа, а справжній природний суперфуд. Його користь виходить далеко за межі смаку — абрикос одночасно піклується про ваше здоров’я та зовнішній вигляд. І хоч найсмачніший він саме в сезон, варто знайти йому місце в раціоні протягом усього року.

Новини.LIVE розповість, чому цей фрукт має бути в раціоні.

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У кожному абрикосі міститься багато клітковини, яка працює як "пилосос" для кишківника. Пектин затримує вологу, допомагаючи м’яко та регулярно "відпускати" все зайве, а целюлоза активізує рухову активність кишківника. Сушені абрикоси — чемпіони за цим показником, тож стануть у пригоді тим, хто має проблеми зі шлунком.

Також волокна абрикоса підгодовують корисні бактерії в кишківнику, що напряму впливає на настрій і навіть здатність мислити чітко. Коли ці бактерії щасливі, вони виробляють речовини, що заспокоюють нервову систему й знижують ризики серйозних розладів.

Абрикоси. Фото: Freepik

До того ж у їхньому складі яблучна, лимонна та винна кислоти, які запускають процеси травлення зсередини. На відміну від багатьох фруктів, абрикос майже не містить фруктози, тому не викликає здуття, навіть у чутливих шлунків.

В абрикосі ще є калій — мінерал, що виводить надлишки води з організму. Але важливо не переборщити з кількістю: надмір клітковини теж може дати зворотний ефект. Проте в помірній кількості вживання цього фрукту позбавить вас від набряків. Загалом, абрикос — ваш літній б’юті-друг. Завдяки високому вмісту бета-каротину він допомагає шкірі засмагати рівномірно, не згораючи, і довше зберігати золотистий відтінок.

Стиглі абрикоси. Фото: Freepik

Цей фрукт — справжній антивіковий боєць. Вітаміни С, Е та бета-каротин захищають шкіру від шкідливих чинників, стимулюють вироблення колагену, роблять її пружною, свіжою та менш схильною до зморшок.

Скільки абрикосів їсти на день

У свіжому вигляді їх достатньо зʼїдати по 2–3 штуки — цього достатньо, щоб отримати максимум користі. Якщо сушені, то 3–4 штучки на день (до 40 грамів).

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