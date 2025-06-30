Самый вкусный способ похудеть - просто добавьте эту специю в рацион

Специи. Фото: Pixabay

Обычный черный перец, который мы ежедневно сыпем в суп или на яичницу, — это совсем не такая простая специя, как кажется на первый взгляд. Существует более 700 видов растения, из которого его получают, но родина черного перца — далекая и пряная Индия, где его использовали еще тогда, когда никто и слова "приправа" не знал.

Новини.LIVE расскажет больше о его малоизвестном свойстве.

Реклама

Читайте также:

Какая специя может помочь в похудении

В перце много всего полезного. Например, в 100 граммах — около 250 калорий, хотя в одной щепотке (это примерно 1 г) — всего три. А еще там полно клетчатки, витаминов (C, E, K, группа B), микроэлементов — железо, кальций, магний, фосфор, цинк. И главное ни капли холестерина или кофеина. Идеальный вариант для тех, кто следит за здоровьем.

Черный перец. Фото: Freepik

Но интересное начинается дальше: черный перец не просто добавляет вкуса, он еще и работает как натуральный лекарь. Например, помогает заснуть. Улучшает пищеварение — особенно после тяжелой пищи. Его даже используют при ожогах, болях в зубах и воспалении во рту. Еще он защищает организм от инфекций, стимулирует иммунитет и, говорят, даже уменьшает тягу к курению. А если вы на диете — перец ускоряет метаболизм и тем самым стимулирует процесс похудения.

Правда, как и с любой приправой, важно знать меру. Если пересыпать, то можно получить изжогу, раздражение слизистой, или даже проблемы с дыханием, если ненароком вдохнете. И беременным лучше быть осторожными — специя слишком активна. Одним словом, черный перец — это не просто баночка на полке. Это маленький, но мощный союзник здоровья.

Ранее мы писали о том, чем модно завтракать, чтобы контролировать вес.

Также мы сообщали, каким образом пилатес помогает похудеть.