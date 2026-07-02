Почему волосы быстро становятся жирными: ошибки в уходе, которые допускают почти все

Уход за волосами. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Большинство сталкивается с тем, что утром волосы выглядят свежими и объемными, а уже к вечеру корни теряют легкость и начинают блестеть. Многие пытаются решить эту проблему частым мытьем головы, но это не всегда дает желаемый результат. Дело в том, что чрезмерная жирность часто связана не только с особенностями организма, но и с привычками ухода.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

То, как именно вы моете голову, какой водой пользуетесь и какие средства выбираете, напрямую влияет на состояние кожи головы. Прежде всего стоит обратить внимание на шампунь. Если после мытья волосы быстро становятся тяжелыми и теряют свежий вид, возможно, средство слишком агрессивное или просто не подходит вашему типу волос.

Каким должен быть уход за жирной кожей головы

Важную роль играет температура воды. Горячий душ может быть приятным, но для волос он не всегда полезен. Из-за слишком высокой температуры сальные железы начинают работать активнее. Именно поэтому голову лучше мыть теплой водой, а в конце можно ненадолго ополоснуть прохладной.

Еще одна распространенная ошибка — слишком интенсивно тереть кожу головы во время мытья. Достаточно легких массажных движений пальцами. Так очищение будет эффективным, а кожа не получит лишнего раздражения.

Многие обладатели жирных волос также неправильно используют кондиционер. Это средство нужно наносить на длину и кончики, а не на корни. Если наносить его слишком близко к коже головы, волосы могут быстрее терять свежесть и уже на следующий день выглядеть неопрятно.

Что касается частоты мытья, универсальной схемы не существует. Кому-то удобно мыть голову через день, а кому-то достаточно двух раз в неделю. Главное — не пересушивать кожу чрезмерным очищением. Если волосы быстро теряют свежий вид, выручить может сухой шампунь, который поможет освежить корни и придать немного объема.

Правильно подобранный уход не изменит работу сальных желез за один день, но со временем волосы дольше будут оставаться чистыми и ухоженными. Часто именно небольшие изменения в привычных процедурах дают результат, которого не удается достичь с помощью дорогих средств.

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