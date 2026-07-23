Почему лак на ногтях постоянно размазывается: главная ошибка почти всех

Лак для ногтей. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Многие после маникюра начинают проверять ногти уже через несколько минут, надеясь, что лак высох. Именно в этот момент чаще всего и появляются отпечатки, царапины или размазанное покрытие. Чтобы этого не произошло, стоит знать, сколько времени лаку действительно нужно для высыхания.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart.

На самом деле полное высыхание обычного лака занимает примерно один-два часа. Но это не значит, что все это время нужно сидеть без движения. Если маникюр выполнен правильно, то уже через 20 минут можно осторожно вернуться к несложным делам. Именно за это время верхний слой покрытия успевает достаточно схватиться.

Если же вы пользуетесь лаком с быстросохнущими формулами, то ждать придется меньше. Некоторые современные средства полностью высыхают уже за 30–60 минут.

Почему один лак сохнет быстро, а другой — нет

Время высыхания зависит не только от самого средства. Большое значение имеет то, как именно вы его наносите. Толстые слои сохнут гораздо дольше, чем тонкие. Если торопиться и набрать слишком много лака на кисточку, покрытие может оставаться мягким даже тогда, когда снаружи кажется сухим.

Не менее важно и состояние самого лака. Если он давно стоит на полке, загустел или истек срок годности, нанести его ровно будет сложнее. К тому же такое покрытие высыхает значительно дольше.

Как понять, что лак уже высох

Самый простой способ — слегка коснуться ногтем другого ногтя. Если они не прилипают друг к другу и поверхность не кажется липкой, можно считать, что покрытие уже достаточно подсохло. При этом не стоит проверять лак пальцами. Так гораздо легче оставить отпечаток или испортить гладкую поверхность.

Как сократить время ожидания:

Не спешите наносить следующий слой. Лучше сделать небольшую паузу примерно на две минуты. За это время предыдущий слой немного подсохнет, а новый ляжет ровнее. Также стоит наносить лак тонким слоем. Несколько аккуратных слоев высыхают быстрее, чем один очень толстый. К тому же такое покрытие держится дольше. Помочь может и обычный вентилятор или фен с холодным воздухом. Но не стоит использовать горячий режим, чтобы не испортить покрытие.

Если хочется еще больше ускорить процесс, можно воспользоваться специальными топами или сушильными каплями. Они не только помогают лаку быстрее затвердеть, но и делают поверхность более блестящей.

А вот популярный способ с холодной водой мастера советуют пропустить. Вопреки распространенному мнению, он не дает желаемого результата. Наоборот, при погружении рук в воду можно случайно задеть ноготь, и тогда маникюр придется исправлять.

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