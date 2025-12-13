Трендовые пижамы сезона — для тех, кто ценит красоту и комфорт

Девушка в милой пижаме. Фото: Freepik

Пижамы уже давно перестали быть обычной одеждой. Они добавляют женщине роскоши и уверенности в себе. Именно поэтому стоит выбирать варианты, которые будут подчеркивать изящество и элегантность. В этом сезоне в тренде несколько моделей домашней одежды, на который советуют обратить внимание стилисты.

Какие пижамы сейчас в тренде

Велюровые модели

Главный тренд этого сезона — пижамы из велюра. Они имеют роскошный вид, особенно в насыщенных и глубоких цветах. Если же выбрать комплект со штанами и кофтой, то такая домашняя одежда будет еще и практичной.

Велюровая пижама бордового цвета. Фото: Instagram

Натуральные ткани

В этом сезоне хлопок, шелк и лен остаются в тренде. Такие ткани обеспечат комфорт и будут удобными в любое время года. Они приятны к телу и не сковывают во время сна или домашней работы.

Пижама из льна. Фото: Instagram

Пастельные оттенки

Чтобы выбрать стильную пижаму в этом сезоне, обратите внимание на нежные цвета. Молочный, розовый, голубой или бежевый оттенки придадут образу нежности и легкости. Выбирайте светлые натуральные цвета, чтобы домашняя одежда была не только удобной, но и трендовой.

Белая пижама. Фото: Instagram

Платье-пижама

Еще один тренд этого сезона — платье-пижама. Такая модель удобная и при этом очень красивая и нежная. Особенно удачно будут смотреться варианты, пошитые из шелка. Они добавят роскоши и утонченности домашнему образу.

Платье-пижама. Фото: Instagram

С милым принтом

Милые изображения на одежде в тренде не только в повседневных луках, но и в домашних образах. Именно поэтому в этом сезоне стоит выбирать пижамы с сердечками или принтами животных либо цветов.

Пижама с милым принтом. Фото: Instagram

Кроме того, в тренде этого сезона оверсайз-модели. Выбирайте пижамы или рубашки со свободным кроем и мягкими линиями. Они будут не только комфортны, но и будут выглядеть стильно.

