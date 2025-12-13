Відео
Головна Мода Піжамні тренди — який домашній одяг обрати цього сезону

Піжамні тренди — який домашній одяг обрати цього сезону

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 17:50
Трендові піжами сезону — для тих, хто цінує красу та комфорт
Дівчина у милій піжамі. Фото: Freepik

Піжами вже давно перестали бути звичайним одягом. Вони додають жінці розкоші та впевненості в собі. Саме тому варто обирати варіанти, які підкреслюватимуть витонченість і елегантність. Цього сезону у тренді кілька моделей домашнього одягу, на який радять звернути увагу стилісти.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які піжами зараз у тренді

Велюрові моделі

Головний тренд цього сезону — піжами з велюру. Вони мають розкішний вигляд, особливо у насичених та глибоких кольорах. Якщо ж обрати комплект зі штанами та кофтою, то такий домашній одяг буде ще й практичним.

Які піжами в моді у 2025
Велюрова піжама бордового кольору. Фото: Instagram

Натуральні тканини

У цьому сезоні бавовна, шовк і льон залишаються у тренді. Такі тканини забезпечать комфорт та будуть зручними в будь-яку пору року. Вони приємні до тіла та не сковують під час сну чи домашньої роботи.

Які піжами в моді у 2025
Піжама з льону. Фото: Instagram

Пастельні відтінки

Аби обрати стильну піжаму цього сезону, зверніть увагу на ніжні кольори. Молочний, рожевий, блакитний чи бежеві відтінки додадуть образу ніжності та легкості. Обирайте світлі натуральні кольори, аби домашній одяг був не лише зручним, а й трендовим.

Які піжами в моді у 2025
Біла піжама. Фото: Instagram

Сукня-піжама

Ще один тренд цього сезону — сукня-піжама. Така модель зручна й при цьому дуже красива та ніжна. Особливо вдалий вигляд будуть мати варіанти, пошиті із шовку. Вони додадуть розкоші та витонченості домашньому образу.

Які піжами в моді у 2025
Сукня-піжама. Фото: Instagram

З милим принтом

Милі зображення на одязі в тренді не лише у повсякденних луках, а й в домашніх образах. Саме тому цього сезону варто обирати піжами із сердечками чи принтами тварин або ж квітів.

Які піжами в моді у 2025
Піжама з милим принтом. Фото: Instagram

Крім того, в тренді цього сезону оверсайз-моделі. Обирайте піжами чи сорочки з вільним кроєм та м'якими лініями. Вони будуть не лише комфортні, а й матимуть стильний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси варто обрати цього сезону. Це найбільш практичний варіант.

Також ми розповідали про те, що в моду повернулись светри з минулих десятиліть. Від цих моделей всі просто у захваті.

мода одяг тренди піжама трендові образи
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
