Главная Мода Первобытный гардероб — какую одежду носили наши предки

Первобытный гардероб — какую одежду носили наши предки

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 13:44
Первая одежда — когда она появилась и как выглядела и как выглядела
Девушка в традиционной одежде. Фото: Freepik

Сегодня одежда — это возможность выделиться и заявить о себе. Человечество придумало десятки стилей на любой вкус. Однако раньше такого многообразия нарядов не было. Более того, первая одежда вообще была предназначена не для красоты, а для чего-то более важного.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какой была первая одежда

Точной информации о том, когда именно появилась первая одежда нет. Однако ученые склоняются к мнению, что первый наряд придумали около 100-170 тысяч лет назад. Именно в этот период происходила миграция людей из теплых в более холодные регионы. Вероятнее всего, это и вызвало потребность в дополнительном тепле и защите.

Первобытные люди изначально использовали одежду не для красоты. С ее помощью удавалось согреться и выживать в суровых условиях. Первые наряды были созданы не из ткани, а из подручных материалов. Чаще всего в ход шли шкуры животных, растительные волокна или дерева.

Який вигляд мав перший одяг
Одежда из шкуры животных. Фото: Freepik

Конечно, о штанах или платьях речь не шла. Первая одежда была примитивной — простые накидки или повязки. Кроме того, первобытные люди пытались украсить свои образы по-разному. Для этого использовали ракушки, кости и перья. Такие аксессуары помогали выделиться и проявиться. Позже вещи начали создавать из натуральных волокон и ткани.

Причин, по которым люди начали носить одежду, было несколько. Прежде всего — это служило защитой от жары, холода, ветра или дождя. Кроме того, с развитием общества одежда стала символом принадлежности к культуре или указывала на статус. В конце концов одежда начала выполнять еще одну важную функцию. Она стала способом выражения индивидуальности.

Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
