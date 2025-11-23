Видео
Україна
Видео

Брюки, поднявшие планку — самая модная альтернатива дениму

Брюки, поднявшие планку — самая модная альтернатива дениму

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 08:55
обновлено: 14:44
Главная альтернатива джинсам — брюки, которые все носят зимой
Вельветовые брюки. Фото: freepik

Вельвет возвращается в моду так тихо и уверенно, что случайно начинаешь ловить себя на мысли: а куда он, собственно, исчезал? После того, как The Row показали свои широкие брюки в теплых терракотовых и медных оттенках, стало понятно, что этот материал получил вторую жизнь.

Об этом пишет Vogue.

Вельветовые брюки всегда в тренде

Затем в игру включились Miu Miu с бейсболками и мини-юбками в мягких бежевых тонах. И тут стало совершенно очевидно, что вельветовые брюки не просто очередной тренд, а реальная альтернатива джинсам.

Вельветові штани реальна альтернатива джинсам
Вельветовые брюки. Фото из Instagram

Если вспомнить 90-е, то перед глазами сразу возникает Кэролин Бессет-Кеннеди со своими карамельными вельветовыми брюками, черной водолазкой и коричневыми лоферами — выглядит просто, сдержанно, идеально. Или Джейн Биркин, которая сделала вельвет частью своего узнаваемого "французского" стиля. Образы, которым хочется не подражать, а вынести из них настроение.

Карамельні вельветові штани в простому образі
Коричневые вельветовые брюки. Фото из Instagram

Этой зимой можно сделать очень простой шаг: заменить широкие джинсы на вельветовые брюки и посмотреть, как изменится ощущение образа. Вельвет работает со всем — с базовыми футболками, лонгсливами, уютными свитерами. Добавьте ремень, любимую кожаную куртку и получится сочетание, которое зимой смотрится особенно уместно.

Сині вельветові штани з світлим ремінцем
Девушка в синих вельветовых брюках. Фото из Instagram

Если хочется немного винтажа, выбирайте клеш. Он мягко подчеркивает фигуру и отлично сочетается с современными вещами — объемной рубашкой, свитером с V-образным вырезом или даже простой белой майкой под жакет.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
