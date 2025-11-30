Перший одяг — коли він з'явився та який вигляд мав

Дівчина в традиційному одязі. Фото: Freepik

Сьогодні одяг — це можливість виділитися та заявити про себе. Людство вигадало десятки стилів на будь-який смак. Однак раніше такого різноманіття вбрань не було. Ба більше, перший одяг взагалі був призначений не для краси, а для дечого важливішого.

Яким був перший одяг

Точної інформації про те, коли саме з'явився перший одяг немає. Однак науковці схиляються до думки, що перше вбрання вигадали близько 100-170 тисяч років тому. Саме в цей період відбувалась міграція людей з теплих у холодніші регіони. Ймовірніше за все, це й викликало потребу в додатковому теплі та захисті.

Первісні люди спочатку використовували одяг не для краси. За його допомогою вдавалося зігрітися та виживати в суворих умовах. Перші вбрання були створені не з тканини, а з підручних матеріалів. Частіше за все в хід йшли шкури тварин, рослинні волокна чи дерева.

Одяг зі шкури тварин. Фото: Freepik

Звісно, про штани чи сукні не йшлося. Перший одяг був примітивним — прості накидки чи пов'язки. Крім того, первісні люди намагались прикрасити свої образи по-різному. Для цього використовували мушлі, кістки та пір'я. Такі аксесуари допомагали виділитись та проявитись. Пізніше речі почали створювати з натуральних волокон та тканини.

Причин, через які люди почали носити одяг, було кілька. Найперше — це слугувало захистом від спеки, холоду, вітру чи дощу. Крім того, з розвитком суспільства одяг став символом приналежності до культури чи вказував на статус. Зрештою вбрання почало виконувати ще одну важливу функцію. Воно стало способом вираження індивідуальності.

