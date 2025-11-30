Відео
Первісний гардероб — який одяг носили наші предки

Первісний гардероб — який одяг носили наші предки

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 13:44
Перший одяг — коли він з'явився та який вигляд мав
Дівчина в традиційному одязі. Фото: Freepik

Сьогодні одяг — це можливість виділитися та заявити про себе. Людство вигадало десятки стилів на будь-який смак. Однак раніше такого різноманіття вбрань не було. Ба більше, перший одяг взагалі був призначений не для краси, а для дечого важливішого.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Яким був перший одяг

Точної інформації про те, коли саме з'явився перший одяг немає. Однак науковці схиляються до думки, що перше вбрання вигадали близько 100-170 тисяч років тому. Саме в цей період відбувалась міграція людей з теплих у холодніші регіони. Ймовірніше за все, це й викликало потребу в додатковому теплі та захисті.

Первісні люди спочатку використовували одяг не для краси. За його допомогою вдавалося зігрітися та виживати в суворих умовах. Перші вбрання були створені не з тканини, а з підручних матеріалів. Частіше за все в хід йшли шкури тварин, рослинні волокна чи дерева.

Який вигляд мав перший одяг
Одяг зі шкури тварин. Фото: Freepik

Звісно, про штани чи сукні не йшлося. Перший одяг був примітивним — прості накидки чи пов'язки. Крім того, первісні люди намагались прикрасити свої образи по-різному. Для цього використовували мушлі, кістки та пір'я. Такі аксесуари допомагали виділитись та проявитись. Пізніше речі почали створювати з натуральних волокон та тканини.

Причин, через які люди почали носити одяг, було кілька. Найперше — це слугувало захистом від спеки, холоду, вітру чи дощу. Крім того, з розвитком суспільства одяг став символом приналежності до культури чи вказував на статус. Зрештою вбрання почало виконувати ще одну важливу функцію. Воно стало способом вираження індивідуальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який капелюх знову повернувся в моду. Носити його можна по-різному.

Також ми розповідали про те, які штани стали кращою альтернативою джинсам. Вони набирають все більшої популярності.

мода одяг цікаві факти стиль первісні люди
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
