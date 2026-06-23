Пенелопа Крус нашла идеальную альтернативу классическому каре

Пенелопа Крус. Фото: Арайи Догени/Getty Images для фонда SAG-AFTRA. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Известная актриса Пенелопа Крус в очередной раз доказала, что даже небольшие изменения могут полностью освежить образ. На этот раз актриса решила сделать прическу еще короче и выбрала стрижку, которая уже активно набирает популярность среди модниц по всему миру.

О ней подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Новая трендовая стрижка от Пенелопы Крус

Новый образ для звезды создал стилист Димитрис Джаннетос. Если еще несколько месяцев назад Пенелопа носила удлиненное каре до ключиц, то теперь ее волосы стали заметно короче. Стрижка едва касается плеч и выглядит легко и непринужденно. Именно из-за этой непринужденной формы ее называют boyfriend bob.

Не менее заметным стало и изменение цвета. Темные оттенки уступили место теплому медовому блонду, который придает образу свежесть и прекрасно подходит для летнего сезона. Солнечные переливы делают волосы визуально более объемными и подчеркивают загар.

Постепенное преображение Круз можно было заметить еще раньше. На показе Chanel актриса появилась с более длинным вариантом каре, а впоследствии стала все смелее экспериментировать с длиной. Премьеры фильмов и выходы на красные дорожки лишь подтвердили, что она взяла курс на более легкий и современный стиль.

Новую прическу звезды стилист показал в своих соцсетях. По его словам, главной идеей было сохранить естественность и легкость без сложной укладки.

Образ дополнили классический твидовый жакет Chanel и простая белая футболка. Макияж также остался максимально сдержанным: легкий акцент на глазах и нежные розовые оттенки на губах и щеках.

Сейчас Пенелопа Крус работает над новым фильмом режиссера Оливии Уайлд, а поклонники уже внимательно следят за ее бьюти-экспериментами. И если актриса продолжит двигаться в этом направлении, вполне возможно, что вскоре мы увидим еще более смелые изменения.

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