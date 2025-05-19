Модный блонд из Франции — волосы выглядят естественно и очень стильно

Девушка красит волосы. Фото: Freepik

Париж — город, где женщины будто умеют что-то, что другие только пытаются понять. Их стиль это загадка: вроде бы ничего особенного, но почему-то невозможно оторвать глаз. Так, снова возвращается в моду громкий максимализм — стиль настоящей парижанки остается вне времени. Ему хотят подражать снова и снова, в том числе в цвете волос.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Секрет в простоте. Парижанки никогда не выглядят так, будто готовились к выходу несколько часов. В их образах легкая небрежность, которая странным образом выглядит очень стильно. И это касается не только одежды, но и макияжа и прически. Они почти не пользуются тональным кремом, редко делают сложные укладки, но всегда выглядят очаровательно.

Парижский блонд. Фото из Instagram

Одним из главных бьюти-приемов француженок этого сезона стало окрашивание, которое получило название "парижский блонд". Идея проста: волосы должны быть такими, будто их немного поцеловало солнце, а не работал дорогой стилист. Никакого четкого перехода, никакого тотального блонда с частым подкрашиванием корней. Все максимально натурально.

Главная особенность "парижского блонда" — это плавная растяжка цвета, которая начинается не с корней, а ближе к середине длины. Сами корни остаются в естественном оттенке, благодаря чему волосы дольше остаются ухоженными, а визиты в салон можно отложить на несколько месяцев.

Трендовый цвет волос. Фото из Instagram

Такое окрашивание подходит почти всем, кроме, разве что, обладательниц очень темных волос. Если ваш природный цвет — русый или каштановый, стилист может сделать осветление в карамельно-медовых тонах. А если вы блондинка, то кончики можно просто затонировать в более светлый теплый оттенок. Важно, чтобы цвет оставался мягким, теплым и живым — никакой холодной искусственности.

Но даже если окрашивание выглядит очень натурально, не забывайте: это все равно воздействие на структуру волос. Поэтому обязательно пользуйтесь восстанавливающими масками и термозащитой, если сушите или выравниваете волосы. Потому что настоящая парижанка — это не только о стиле, но и о заботе о себе. И именно это делает ее образ настоящей магией.

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