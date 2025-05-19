Модний блонд із Франції — волосся має природний й дуже стильний вигляд

Дівчина фарбує волосся. Фото: Freepik

Париж — місто, де жінки ніби вміють щось, що інші тільки намагаються зрозуміти. Їхній стиль це загадка: наче нічого особливого, але чомусь неможливо відірвати очей. Так, в моду знову повертається гучний максималізм — стиль справжньої парижанки залишається поза часом. Йому хочуть наслідувати знову і знову, в тому числі в кольорі волосся.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Секрет у простоті. Парижанки ніколи не мають такий вигляд, ніби готувалися до виходу кілька годин. У їхніх образах легка недбалість, яка дивним чином має дуже стильний вигляд. І це стосується не лише одягу, а й макіяжу та зачіски. Вони майже не користуються тональним кремом, рідко роблять складні укладки, але завжди мають чарівний вигляд.

Парижський блонд. Фото з Instagram

Одним із головних б’юті-прийомів француженок цього сезону стало фарбування, яке отримало назву "парижський блонд". Ідея проста: волосся має бути таке, ніби його трохи поцілувало сонце, а не працював дорогий стиліст. Жодного чіткого переходу, жодного тотального блонду з частим підфарбовуванням коренів. Усе максимально натурально.

Головна особливість "парижського блонду" — це плавна розтяжка кольору, яка починається не з коренів, а ближче до середини довжини. Самі корені залишаються у природному відтінку, завдяки чому волосся довше має доглянутим, а візити до салону можна відкласти на кілька місяців.

Трендовий колір волосся. Фото з Instagram

Таке фарбування пасує майже всім, крім, хіба що, власниць дуже темного волосся. Якщо ваш природний колір — русявий чи каштановий, стиліст може зробити освітлення в карамельно-медових тонах. А якщо ви блондинка, то кінчики можна просто затонувати в світліший теплий відтінок. Важливо, щоб колір залишався м’яким, теплим і живим — ніякої холодної штучності.

Та навіть якщо фарбування має дуже натуральний вигляд, не забувайте: це все одно вплив на структуру волосся. Тож обов’язково користуйтесь відновлюючими масками і термозахистом, якщо сушите чи вирівнюєте волосся. Бо справжня парижанка — це не тільки про стиль, а й про турботу про себе. І саме це робить її образ справжньою магією.

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