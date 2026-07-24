Парикмахеры знают этот секрет: как за несколько минут скрыть седину

Женщина с седыми волосами, женщина делает прическу. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Перед окрашиванием почти каждая женщина проходит один и тот же этап — когда корни уже заметно отросли, а времени или возможности записаться к мастеру пока нет. Это особенно бросается в глаза, если волосы окрашены в темный или очень светлый оттенок. К счастью, есть несколько простых приемов, которые помогают сделать разницу в цвете менее заметной даже без специальных средств.

Об этом методе сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Marie Claire.

Как замаскировать отросшие корни без краски

Иногда достаточно буквально нескольких минут, чтобы прическа выглядела значительно опрятнее.

Изменить пробор

Если вы привыкли носить его по центру, попробуйте сделать боковой или немного небрежный. Волосы лягут по-другому, и граница между натуральным цветом и окрашенной длиной уже не будет такой заметной. Для большего эффекта можно слегка приподнять волосы у корней.

Сухой шампунь

Он не только освежает прическу, но и придает объем у корней. Благодаря этому волосы становятся более пышными, а контраст между цветами — менее выраженным.

Изменение прически

Если позволяет длина, стоит сделать легкое плетение или перекрутить несколько прядей у лица. Так волосы разных оттенков смешиваются между собой, и переход уже не так бросается в глаза.

Женщина сушит волосы. Фото: magnific

Хорошо смотрятся и волны. Абсолютно прямые волосы, напротив, подчеркивают отросшие корни, тогда как легкие локоны или небрежная текстура помогают скрыть разницу в цвете. Даже несколько минут с плойкой или феном могут заметно изменить вид прически.

Уход за волосами

Не стоит забывать и об уходе. Несколько капель арганового масла сделают волосы более гладкими, блестящими и ухоженными. Когда пряди выглядят здоровыми, внимание уже не так сосредотачивается на отросших корнях.

Аксессуары для волос

И еще один проверенный вариант — аксессуары. Обручи, широкие повязки, банданы или крупные заколки не только дополняют образ, но и легко отвлекают внимание от седины или отросших корней. Особенно это выручает в те дни, когда на укладку совсем нет времени.

Все эти способы не заменят окрашивание, но помогут несколько дней спокойно дождаться визита к парикмахеру, не переживая из-за заметных корней.

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