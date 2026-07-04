Парикмахеры раскрыли секрет: как сохранить идеальный цвет волос до 2 месяцев

Окрашивание волос. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Свежий цвет волос всегда выглядит по-особенному: блестящий, насыщенный и ровный. Но часто уже через несколько недель оттенок начинает терять яркость, и волосы выглядят уже не так ухоженно. И причина не всегда кроется в краске. Гораздо большее значение имеют привычки ухода и подготовка к самой процедуре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Правильный уход за окрашенными волосами

Первое, на что стоит обратить внимание, — состояние волос перед окрашиванием. Если они пересушены и повреждены, пигмент ложится неравномерно и быстрее вымывается. Именно поэтому мастера советуют уделить хотя бы несколько дней дополнительному увлажнению. Питательные маски и восстанавливающие средства помогут волосам лучше воспринять новый цвет.

Еще один момент, о котором часто забывают, — мытье головы перед окрашиванием. Не стоит делать это непосредственно перед походом к парикмахеру. Естественный защитный слой на коже головы помогает комфортнее перенести процедуру, а волосы легче взаимодействуют с красителем.

После окрашивания тоже не стоит спешить с мытьем головы. Пигменту нужно время, чтобы закрепиться внутри волоса. Поэтому первые пару дней лучше дать волосам отдых и не использовать шампунь.

Важную роль играет и выбор самой краски. Дешевые средства нередко дают хороший результат лишь в первые дни. Качественные профессиональные формулы обычно обеспечивают более ровный цвет и дольше сохраняют его насыщенность. К тому же они менее агрессивно воздействуют на структуру волос.

Не менее важна и температура воды. Горячий душ может быть приятным, но для окрашенных волос это не лучшее решение. Высокая температура способствует более быстрому вымыванию цвета. Гораздо лучше выбирать теплую или слегка прохладную воду.

Чтобы оттенок дольше оставался красивым, стоит пересмотреть и привычные средства по уходу. Шампуни для окрашенных волос очищают более деликатно и помогают сохранить яркость цвета. А кондиционер после мытья не только смягчает волосы, но и делает их более гладкими, что также положительно влияет на стойкость оттенка.

Отдельная тема — горячие инструменты для укладки. Ежедневное использование утюжка, плойки или фена на высоких температурах постепенно лишает волосы блеска и насыщенности цвета. Если без укладки не обойтись, лучше не пренебрегать термозащитными средствами.

На самом деле сохранить красивый цвет надолго гораздо проще, чем кажется. Достаточно нескольких правильных привычек, и волосы еще много недель будут выглядеть роскошно.

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