Разница между парфюмированной и туалетной водой — что лучше выбрать

Парфюмированная вода. Фото: freepik

В парфюмерии давно существуют два главных "жанра" ароматов — парфюмированная и туалетная вода. На первый взгляд кажется, что разница между ними минимальна: обе пахнут приятно и создают настроение. На самом же деле они работают совершенно по-разному и по стойкости, и по характеру звучания, и по цене.

Новини.LIVE попробует объяснить подробнее, в чем же разница между ними.

Кстати, аромат — это лишь часть образа. Часто именно детали вроде тонкой цепочки, сережек или браслета делают общее впечатление завершенным. Так же и в парфюмерии: важно, чтобы запах не "жил сам по себе", а дополнял стиль и ситуацию.

Чем отличается парфюмированная вода

Парфюмированная вода — это про насыщенность. В ней больше ароматических масел, чем в любом другом типе парфюмерии: в среднем 15-20%, а некоторые бренды доходят и до 30-40%. Поэтому духи держатся дольше — часто от восьми часов и более.

Несколько моментов, которые стоит знать:

Если хотите, чтобы аромат был ощутимым весь день, именно парфюмированная вода справляется лучше всего.

Ее чаще выбирают для особых моментов: вечерняя встреча, романтическое событие, праздничный ужин. В таких ситуациях хочется запаха, который "играет" вместе с образом.

Парфюмированную воду наносят на пульсирующие точки — запястья, шею, зону за ушами. Тепло тела помогает аромату раскрываться естественно и объемно.

Цена тоже логична: чем больше концентрата — тем дороже продукт и тем меньше обычно объем во флаконе. Но и расходуется такая вода медленнее.

Духи. Фото: freepik

Чем особенна туалетная вода

Туалетная вода — это легкость. В ней меньше ароматических масел (5-15%), поэтому она звучит мягче и деликатнее. Это идеальный вариант на каждый день, когда не хочется перегружать пространство вокруг.

Чем она отличается:

В среднем аромат держится 2-4 часа. Но на одежде может оставаться немного дольше — в зависимости от ткани. Туалетная вода — хороший вариант для работы, учебы, прогулок. Она работает максимально деликатно. Ее можно наносить везде: на кожу, волосы, одежду. Освежать в течение дня — абсолютно нормально.

Туалетная вода — это тот случай, когда хочется легкого, подвижного аромата, который не обязывает и не привлекает лишнего внимания.

Флакон с духами с цитрусами. Фото: freepik

Что выбирать — парфюмированную или туалетную воду

Нет правильного или неправильного варианта — все зависит от ситуации.

Для особых случаев лучше подойдет парфюмированная вода. Она звучит глубже и дольше, поэтому идеально подчеркивает вечерний образ.

Для ежедневного использования — туалетная вода. Она более легкая, свежая, ненавязчивая — то, что нужно для офиса, поездок или просто активных дней.

А еще стоит учитывать сезон. В теплое время года лучше выбирать что-то цитрусовое, зеленое, водное — такие ароматы "не душат". Осенью и зимой прекрасно звучат теплые композиции: древесные, пряные, восточные. Они создают ощущение уюта и многослойности.

