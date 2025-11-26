Видео
Духи на все случаи жизни — универсальные композиции

Духи на все случаи жизни — универсальные композиции

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 19:43
Духи, которые никогда не подведут — лучшие женские ароматы
Духи на фоне цветов. Фото: freepik

Универсальность в парфюмерии — понятие почти мифическое. Мы все хотим того самого, чтобы флакон с духами на туалетном столике работал всегда. Но женщина — это не один образ. Это мозаика, которая меняется десятки раз в день. Поэтому найти аромат, который не подстраивается, а органично проживает все эти состояния вместе с вами, задача почти ювелирная.

Однако Новини.LIVE попробует вам с этим помочь.

Читайте также:

Сегодня соберем свой маленький "парфюмерный гардероб" — три аромата, способные жить рядом с женщиной в любом ее настроении.

Ароматы, которые работают всегда

Libre от Yves Saint Laurent

Libre — это не просто аромат из лаванды, апельсинового цвета и ванили. Это ощущение, что можно быть собой в любой ситуации и не извиняться за это. В рабочие дни Libre держит спину ровной. Лаванда дает ему холодный, почти стальной оттенок — тот самый, что чувствуется перед важным разговором. Он не конфликтный, не чрезмерный, но четкий. А апельсиновый цвет добавляет мягкости, благодаря чему запах не превращается в "аромат начальницы", а остается женственным и сдержанным.

Духи на все случаи жизни — универсальные композиции - фото 1
Libre от Yves Saint Laurent. Фото с make up

Вечером Libre меняет ритм. Ваниль и дерево раскрываются теплее, будто кто-то подкрутил свет и уменьшил дистанцию. Libre не провоцирует, не утомляет и, что важно, не привязан к сезону. Ему комфортно и в июльской жаре, и в январском холоде.

Giorgio Armani My Way

My Way — это совсем другая история.  Его композиция из бергамота, апельсинового цвета, туберозы и кедра звучит как хорошая привычка, от которой не хочется отказываться.

Духи на все случаи жизни — универсальные композиции - фото 2
Giorgio Armani My Way. Фото с make up

В рабочем режиме My Way дает спокойствие и чистоту мыслей. Тубероза здесь не тяжелая, а кремовая, почти прозрачная. Она не мешает сосредотачиваться, наоборот создает аккуратный фон. Это аромат, который не вступает в борьбу с одеждой или пространством. Вечером он становится другим. Появляется деликатное тепло, немного томности, но без драматических поворотов.

В теплый сезон My Way звучит особенно естественно. Он не сбивает дыхание, не переходит в приторность. Это аромат из категории тех, что создают настроение, а не образ. И именно поэтому он универсален по-своему — очень человечный, очень откровенный.

Narciso Rodriguez For Her EDP

For Her — это про внутреннее пространство. О той самой "второй коже", которую не видно, но которую чувствуешь. Мускус, роза, персик, пачули и амбра здесь звучат не как набор, а как что-то почти интуитивное.

В деловой среде этот аромат удивляет. Хотя он мягкий и очень телесный, в нем нет сладкой липкости. Мускус здесь чистый, аккуратный. Роза не праздничная, а сдержанная, пудровая. Именно поэтому он идеально подходит к строгой рубашке или минималистичному жакету.

Аромат, що дивує
Narciso Rodriguez For Her EDP. Фото с make up

Вечером For Her приобретает глубину. Пачули открываются бархатным слоем, амбра добавляет тепла. Это идеальный партнер для театра, ужина, прогулки в прохладный город. Аромат не мешает, не доминирует — он усиливает. В повседневности он дает ощущение завершенности образа.

Ранее мы писали о том, какие духи можно приобрести по цене менее 2000 грн, но они при этом будут иметь роскошный шлейф и аромат.

Также мы сообщали, что ароматы с нотками вишни лучше всего подойдут на зимний сезон.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
