Головна Мода Парфуми на всі випадки життя — універсальні композиції

Парфуми на всі випадки життя — універсальні композиції

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 19:43
Оновлено: 20:19
Парфуми, які ніколи не підведуть — найкращі жіночі аромати
Парфуми на фоні квітів. Фото: freepik

Універсальність у парфумерії — поняття майже міфічне. Ми всі хочемо того самого, щоб флакон з парфумами на туалетному столику працював завжди. Але жінка — це не один образ. Це мозаїка, яка змінюється десятки разів на день. Тому знайти аромат, що не підлаштовується, а органічно проживає всі ці стани разом із вами, завдання майже ювелірне.

Проте Новини.LIVE спробує вам з цим допомогти.

Читайте також:

Сьогодні зберемо свій маленький "парфумерний гардероб" — три аромати, здатні жити поруч із жінкою в будь-якому її настрої.

Аромати, які працюють завжди

Libre від Yves Saint Laurent

Libre — це не просто аромат із лаванди, апельсинового цвіту та ванілі. Це відчуття, що можна бути собою в будь-якій ситуації і не вибачатися за це. У робочі дні Libre тримає спину рівною. Лаванда дає йому холодний, майже стальний відтінок — той самий, що відчувається перед важливою розмовою. Він не конфліктний, не надмірний, але чіткий. А апельсиновий цвіт додає м’якості, завдяки чому запах не перетворюється на "аромат начальниці", а залишається жіночним і стриманим.

Парфуми на всі випадки життя — універсальні композиції - фото 1
Libre від Yves Saint Laurent. Фото з make up

Увечері Libre змінює ритм. Ваніль і дерево розкриваються тепліше, ніби хтось підкрутив світло і зменшив дистанцію. Libre не провокує, не стомлює і, що важливо, не прив’язаний до сезону. Йому комфортно і в липневій спеці, і в січневому холоді.

Giorgio Armani My Way

My Way — це зовсім інша історія. Його композиція з бергамоту, апельсинового цвіту, туберози й кедра звучить як добра звичка, від якої не хочеться відмовлятися.

Парфуми на всі випадки життя — універсальні композиції - фото 2
Giorgio Armani My Way. Фото з make up

У робочому режимі My Way дає спокій і чистоту думок. Тубероза тут не важка, а кремова, майже прозора. Вона не заважає зосереджуватися, навпаки створює акуратний фон. Це аромат, що не вступає в боротьбу з одягом чи простором. Увечері він стає іншим. З’являється делікатне тепло, трохи млосності, але без драматичних поворотів.

У теплий сезон My Way звучить особливо природно. Він не збиває подих, не переходить у приторність. Це аромат з категорії тих, що створюють настрій, а не образ. І саме тому він універсальний по-своєму — дуже людський, дуже відвертий.

Narciso Rodriguez For Her EDP

For Her — це про внутрішній простір. Про ту саму "другу шкіру", яку не видно, але яку відчуваєш. Мускус, троянда, персик, пачулі й амбра тут звучать не як набір, а як щось майже інтуїтивне.

У діловому середовищі цей аромат дивує. Хоча він м’який і дуже тілесний, у ньому немає солодкої липкості. Мускус тут чистий, акуратний. Троянда не святкова, а стримана, пудрова. Саме тому він ідеально підходить до суворої сорочки чи мінімалістичного жакета.

Аромат, що дивує
Narciso Rodriguez For Her EDP. Фото з make up

Увечері For Her набуває глибини. Пачулі відкриваються оксамитовим шаром, амбра додає тепла. Це ідеальний партнер для театру, вечері, прогулянки в прохолодне місто. Аромат не заважає, не домінує — він підсилює. У повсякденності він дає відчуття завершеності образу.

Раніше ми писали про те, які парфуми можна придбати за ціною менше 2000 грн, але вони при цьому матимуть розкішний шлейф і аромат.

Також ми повідомляли, що аромати з нотками вишні найкраще підійдуть на зимовий сезон.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
