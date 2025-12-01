Різниця між парфумованою та туалетною водою — що краще обрати

Парфумована вода. Фото: freepik

У парфумерії давно існують два головні "жанри" ароматів — парфумована й туалетна вода. На перший погляд здається, що різниця між ними мінімальна: обидві пахнуть приємно й створюють настрій. Насправді ж вони працюють зовсім по-різному і за стійкістю, і за характером звучання, і за ціною.

Новини.LIVE спробує пояснити детальніше, в чому ж різниця між ними.

Реклама

Читайте також:

До речі, аромат — це лише частина образу. Часто саме деталі на кшталт тонкого ланцюжка, сережок чи браслета роблять загальне враження завершеним. Так само й у парфумерії: важливо, щоб запах не "жив сам по собі", а доповнював стиль і ситуацію.

Чим відрізняється парфумована вода

Парфумована вода — це про насиченість. У ній більше ароматичних олій, ніж у будь-якому іншому типі парфумерії: у середньому 15–20%, а деякі бренди доходять і до 30–40%. Тому парфуми тримаються довше — часто від восьми годин і більше.

Декілька моментів, які варто знати:

Якщо хочете, щоб аромат був відчутним увесь день, саме парфумована вода справляється найкраще.

Її частіше обирають для особливих моментів: вечірня зустріч, романтична подія, святкова вечеря. У таких ситуаціях хочеться запаху, який "грає" разом з образом.

Парфумовану воду наносять на пульсуючі точки — зап’ястя, шию, зону за вухами. Тепло тіла допомагає аромату розкриватися природно й об’ємно.

Ціна теж логічна: чим більше концентрату — тим дорожчий продукт і тим менший зазвичай об’єм у флаконі. Але й витрачається така вода повільніше.

Парфуми. Фото: freepik

Чим особлива туалетна вода

Туалетна вода — це легкість. У ній менше ароматичних олій (5–15%), тому вона звучить м’якше і делікатніше. Це ідеальний варіант на щодень, коли не хочеться перенавантажувати простір навколо.

Чим вона відрізняється:

У середньому аромат тримається 2–4 години. Але на одязі може лишатися трохи довше — залежно від тканини. Туалетна вода — хороший варіант для роботи, навчання, прогулянок. Вона працює максимально делікатно. Її можна наносити скрізь: на шкіру, волосся, одяг. Освіжати протягом дня — абсолютно нормально.

Туалетна вода — це той випадок, коли хочеться легкого, рухливого аромату, який не зобов’язує й не привертає зайвої уваги.

Флакон з парфумами з цитрусами. Фото: freepik

Що обирати — парфумовану чи туалетну воду

Немає правильного чи неправильного варіанту — все залежить від ситуації.

Для особливих випадків найкраще підійде парфумована вода. Вона звучить глибше й довше, тому ідеально підкреслює вечірній образ.

Для щоденного використання — туалетна вода. Вона легша, свіжа, ненав’язлива — те, що потрібно для офісу, поїздок або просто активних днів.

А ще варто зважати на сезон. У теплу пору року краще обирати щось цитрусове, зелене, водне — такі аромати "не душать". Восени та взимку прекрасно звучать теплі композиції: деревні, пряні, східні. Вони створюють відчуття затишку й багатошаровості.

Раніше ми писали про те, які парфуми з феромонами не залишать байдужими нікого.

Також ми повідомляли, які парфуми будуть доречними в різні пори року.