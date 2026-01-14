Самые ожидаемые духи 2026 года — свежие релизы для фанатов ароматов

Парфюмерия. Фото: freepik

Мир парфюмерии в начале 2026 года встречает несколько громких новинок. Среди них — ароматы от Kilian, Tom Ford и Emporio Armani, каждый из которых имеет свой характер и подход к классическим нотам.

Новые ароматы 2026 года

Kilian — Her Majesty

Это парфюм, который переосмысливает шипровый аккорд. В центре — дамасская роза, персик и легкая нота рома. Базовые древесные аккорды кедра и папируса оставляют за собой выразительный, но не слишком тяжелый шлейф. Her Majesty от Kilian создан так, чтобы одновременно быть чувственным и современным, не теряя классической структуры шипра.

Kilian — Her Majesty. Фото с make.up

Tom Ford — Figue Erotique

Парфюм исследует инжир с новой стороны. Сочные фруктовые ноты сочетаются с теплыми смолами, создавая фруктово-янтарный аромат. Бергамот и карамелизированный инжир формируют первые аккорды, которые постепенно переходят в более глубокие теплые ноты, оставляя после себя легкий, интригующий след.

Tom Ford — Figue Erotique. Фото с brocard

Emporio Armani — Stronger With You

Новая версия мужского аромата сочетает пряность и кожу. Начало составляют мандарин и розовый перец, сердце формируют мускатный шалфей и лаванда, а база — засахаренный каштан, ваниль и кедр.

Emporio Armani — Stronger With You. Фото с brocard

Кожаный аккорд добавляет аромату дороговизны, не делая его тяжелым, а древесные ноты базы завершают композицию.

