Найочікуваніші парфуми 2026 року — свіжі релізи для фанатів ароматів

Світ парфумерії на початку 2026 року зустрічає кілька гучних новинок. Серед них – аромати від Kilian, Tom Ford і Emporio Armani, кожен з яких має свій характер і підхід до класичних нот.

Сайт Новини.LIVE розповість про ці новинки більше.

Нові аромати 2026 року

Kilian — Her Majesty

Це парфум, який переосмислює шипровий акорд. У центрі – дамаська троянда, персик і легка нота рому. Базові деревні акорди кедра та папірусу залишають за собою виразний, але не надто важкий шлейф. Her Majesty від Kilian створений так, щоб одночасно бути чуттєвим і сучасним, не втрачаючи класичної структури шипру.

Kilian — Her Majesty. Фото з make.up

Tom Ford — Figue Erotique

Парфум досліджує інжир з нового боку. Соковиті фруктові ноти поєднуються з теплими смолами, створюючи фруктово-бурштиновий аромат. Бергамот і карамелізований інжир формують перші акорди, які поступово переходять у глибші теплі ноти, залишаючи після себе легкий, інтригуючий слід.

Tom Ford — Figue Erotique. Фото з brocard

Emporio Armani — Stronger With You

Нова версія чоловічого аромату поєднує пряність і шкіру. Початок складають мандарин і рожевий перець, серце формують мускатна шавлія та лаванда, а база — зацукрований каштан, ваніль і кедр.

Emporio Armani — Stronger With You. Фото з brocard

Шкіряний акорд додає аромату дороговизни, не роблячи його важким, а деревні ноти бази завершують композицію.

