Найочікуваніші парфуми 2026 року — свіжі релізи для фанатів ароматів

Парфумерні хіти 2026 — новинки, які варто випробувати першими
Світ парфумерії на початку 2026 року зустрічає кілька гучних новинок. Серед них – аромати від Kilian, Tom Ford і Emporio Armani, кожен з яких має свій характер і підхід до класичних нот.
Нові аромати 2026 року
Kilian — Her Majesty
Це парфум, який переосмислює шипровий акорд. У центрі – дамаська троянда, персик і легка нота рому. Базові деревні акорди кедра та папірусу залишають за собою виразний, але не надто важкий шлейф. Her Majesty від Kilian створений так, щоб одночасно бути чуттєвим і сучасним, не втрачаючи класичної структури шипру.
Tom Ford — Figue Erotique
Парфум досліджує інжир з нового боку. Соковиті фруктові ноти поєднуються з теплими смолами, створюючи фруктово-бурштиновий аромат. Бергамот і карамелізований інжир формують перші акорди, які поступово переходять у глибші теплі ноти, залишаючи після себе легкий, інтригуючий слід.
Emporio Armani — Stronger With You
Нова версія чоловічого аромату поєднує пряність і шкіру. Початок складають мандарин і рожевий перець, серце формують мускатна шавлія та лаванда, а база — зацукрований каштан, ваніль і кедр.
Шкіряний акорд додає аромату дороговизни, не роблячи його важким, а деревні ноти бази завершують композицію.
