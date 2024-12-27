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Пальто из культового фильма стало трендом спустя 35 лет

27 декабря 2024 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Это пальто из "Один дома" сейчас хотят все — через 35 лет стало трендом
Фрагмент с фильма "Один дома". Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мода всегда имеет привычку возвращаться, и вещи, когда-то казавшиеся забытыми, вдруг становятся трендом. Такая участь постигла пальто в верблюжьем цвете, которое в свое время носила мама Кевина из культового рождественского фильма "Один дома". Кто бы мог подумать, что через почти 35 лет это пальто снова окажется на пике популярности.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему верблюжье пальто – это классика

Оттенок camel уже давно ассоциируется с элегантностью и женственностью. Это универсальный цвет, подходящий к любой одежде и создающий невероятно стильный вид. Неважно, будь то повседневный образ, или что-то более праздничное — пальто в верблюжьем цвете станет идеальным завершением любого лука.

Такое пальто показывает свою универсальность даже в монохромном виде. Совместите его с бежевым гольфом, брюками в тон и обувью в аналогичном оттенке — и получите стильный образ в духе Old Money. Более того, такой наряд всегда имеет дорогой вид, даже если вы не потратили на него целое состояние.

Пальто, ставшее трендом 2025
Верблюжье пальто. Фото с Instagram

Если посмотреть фильм "Один дома", становится очевидным, что стиль Кейт Маккалистер был вне времени. Ее верблюжье пальто отлично подходило к ее образу, добавляя ему нотки роскоши. Похоже, дизайнеры вдохновились именно этим образом, ведь теперь схожие пальто снова заполонили модные подиумы.

Образ можно повторить, добавив бежевый гольф, брюки, аккуратный ремешок и шляпу. Такой лук подходит для любого времени года и выглядит очень стильно.

Мама Кевина выглядела роскошно в этом пальто.
Мама Кевина. Фото: скриншот видео

Почему это пальто стоит иметь в гардеробе

Во-первых, оно вне моды — такой фасон и цвет всегда остаются актуальными. Во-вторых, пальто camel придает образу утонченности и стиля без лишних усилий. И в третьих, это универсальная вещь, которую можно носить как в повседневной жизни, так и на важные события.

Итак, если вы ищете что-то особенное, что придаст вашему гардеробу нотки вечной классики, верблюжье пальто — это именно то, что нужно.

Раньше мы писали о том, что носить зимой с куртками или пальто.

Также мы сообщали, какие зимние вещи должны быть в гардеробе каждой модницы этой зимой.

мода одежда зима стиль 2025 год

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09:23 Смертельное ДТП на Одесчине — за рулем был вице-мэр

09:09 В аэропортах РФ ввели план "Ковер" — россияне заявляют о БпЛА

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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