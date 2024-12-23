Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Наймодніші зимові речі 2025 року — що носити у холодну пору arrow

Наймодніші зимові речі 2025 року — що носити у холодну пору

23 грудня 2024 11:34
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Базові зимові речі, які завжди в моді і мають стильний вигляд
Дівчина в зимовому образі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цієї зими стильні образи набувають особливої актуальності, адже холодний сезон — це час для багатошарових комбінацій, теплих тканин і елегантних деталей. Якщо ви шукаєте натхнення для створення свого ідеального гардероба, зверніть увагу на основні тренди сезону, які поєднують комфорт, затишок і вишуканість.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Читайте також:

Базові елементи зимового гардероба

Класичні сорочки

Сорочка — універсальна річ, яка завжди знайде місце у гардеробі. Цього сезону актуальні варіанти з попліну, як білі, так і смугасті чи глибокого синього кольору. Додайте їх до багатошарових образів — і готово!

Сорочка - це мастхев для будь-якої пори року
Сорочка. Фото з Instagram

Сумка з короткою ручкою

Об'ємні сумки у стилі боулінг — чудовий вибір для тих, хто цінує практичність і стиль. Вони підходять для будь-якого випадку, а їхній вінтажний дизайн додає образу особливого шарму.

Маленькі сумки в трендах 2025 року
Сумка. Фото з Instagram

Хутряне пальто

Зима — це час для теплих і затишних речей. Хутряне пальто стане не лише стильним, а й дуже функціональним елементом гардероба. Подовжені фасони з пухнастими текстурами точно створять потрібний настрій.

Хутряне пальто для стильних жінок
Хутряне пальто. Фото з Instagram

Кашемірові светри та легінси

Поєднання м'якого трикотажу та зручних легінсів — це ідеальний зимовий casual. Светри нейтральних відтінків гармонійно доповнять теплі легінси з розрізами або штрипками, створюючи стильний і практичний комплект.

Светри з кашеміру завжди вдалий вибір
Светр. Фото з Instagram

Грубі черевики

Для прогулянок у місті чи вихідних за його межами — це must-have. Вони чудово поєднуються з об'ємними пальтами та широкими штанами, додаючи образу нотку сміливості.

Грубі череви ідеально підійдуть до сміливих образів
Черевики. Фото з Instagram

Вільні штани

Комфорт та свобода рухів стають головними критеріями вибору цих штанів. Вільний крій штанів додає елегантності та ідеально підходить для різних стилів — від класики до casual.

Вільні штани - комфортний варіант на кожен день
Вільні штани. Фото з Instagram

Білий колір

Тотал-лук у білих відтінках — це завжди безпрограшний вибір. Сніжно-біле пальто, аксесуари у тон та легкі струмливі тканини додадуть вашому образу нотки вишуканості.

Білий колір в одязі набуває популярності знову у 2025
Образ в молочному кольорі. Фото з Instagram

Як ми бачимо, цей сезон дарує безліч можливостей для експериментів зі стилем. Головне — знайти речі, які не лише підкреслюють вашу особистість, а й дарують відчуття тепла та затишку в холодну пору року.

Раніше ми писали про те, як урізноманітнити свій гардероб на зиму.

Також ми повідомляли, яка спідниця може стати хітом у 2025 році.

мода одяг зима речі стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

12:29 У Києві пролунав вибух — в небі ворожі дрони

12:24 На Львівщині легковик зіштовхнувся з автобусом — є жертви

12:23 Сільрада на Одещині відмовилася допомагати ЗСУ — причина

12:21 Українські воїни знищили десяток машин та склади РФ — відео

12:15 Київстар закрив деякі тарифи і відкрив нові — скільки коштують

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:07 Дружина Асада хоче розлучитись з чоловіком та виїхати з Росії

12:05 Посадовець ДПСУ допомагав ухилянтам перетнути кордон

11:51 Майно рибпорту на Одещині виставили на продаж — деталі

11:48 Як дізнатися, хто телефонує на iPhone, не дивлячись на екран

11:44 YouTube в Росії недоступний для 80% користувачів — подробиці

Термінова новина

12:29 У Києві пролунав вибух — в небі ворожі дрони

12:24 На Львівщині легковик зіштовхнувся з автобусом — є жертви

12:23 Сільрада на Одещині відмовилася допомагати ЗСУ — причина

12:21 Українські воїни знищили десяток машин та склади РФ — відео

12:15 Київстар закрив деякі тарифи і відкрив нові — скільки коштують

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:07 Дружина Асада хоче розлучитись з чоловіком та виїхати з Росії

12:05 Посадовець ДПСУ допомагав ухилянтам перетнути кордон

11:51 Майно рибпорту на Одещині виставили на продаж — деталі

11:48 Як дізнатися, хто телефонує на iPhone, не дивлячись на екран

11:44 YouTube в Росії недоступний для 80% користувачів — подробиці

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку