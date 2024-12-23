Базові зимові речі, які завжди в моді і мають стильний вигляд

Наймодніші зимові речі 2025 року — що носити у холодну пору
Цієї зими стильні образи набувають особливої актуальності, адже холодний сезон — це час для багатошарових комбінацій, теплих тканин і елегантних деталей. Якщо ви шукаєте натхнення для створення свого ідеального гардероба, зверніть увагу на основні тренди сезону, які поєднують комфорт, затишок і вишуканість.
Новини.LIVE розповість про них детальніше.
Базові елементи зимового гардероба
Класичні сорочки
Сорочка — універсальна річ, яка завжди знайде місце у гардеробі. Цього сезону актуальні варіанти з попліну, як білі, так і смугасті чи глибокого синього кольору. Додайте їх до багатошарових образів — і готово!
Сумка з короткою ручкою
Об'ємні сумки у стилі боулінг — чудовий вибір для тих, хто цінує практичність і стиль. Вони підходять для будь-якого випадку, а їхній вінтажний дизайн додає образу особливого шарму.
Хутряне пальто
Зима — це час для теплих і затишних речей. Хутряне пальто стане не лише стильним, а й дуже функціональним елементом гардероба. Подовжені фасони з пухнастими текстурами точно створять потрібний настрій.
Кашемірові светри та легінси
Поєднання м'якого трикотажу та зручних легінсів — це ідеальний зимовий casual. Светри нейтральних відтінків гармонійно доповнять теплі легінси з розрізами або штрипками, створюючи стильний і практичний комплект.
Грубі черевики
Для прогулянок у місті чи вихідних за його межами — це must-have. Вони чудово поєднуються з об'ємними пальтами та широкими штанами, додаючи образу нотку сміливості.
Вільні штани
Комфорт та свобода рухів стають головними критеріями вибору цих штанів. Вільний крій штанів додає елегантності та ідеально підходить для різних стилів — від класики до casual.
Білий колір
Тотал-лук у білих відтінках — це завжди безпрограшний вибір. Сніжно-біле пальто, аксесуари у тон та легкі струмливі тканини додадуть вашому образу нотки вишуканості.
Як ми бачимо, цей сезон дарує безліч можливостей для експериментів зі стилем. Головне — знайти речі, які не лише підкреслюють вашу особистість, а й дарують відчуття тепла та затишку в холодну пору року.
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