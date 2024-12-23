Базові зимові речі, які завжди в моді і мають стильний вигляд

Дівчина в зимовому образі. Фото: Freepik

Цієї зими стильні образи набувають особливої актуальності, адже холодний сезон — це час для багатошарових комбінацій, теплих тканин і елегантних деталей. Якщо ви шукаєте натхнення для створення свого ідеального гардероба, зверніть увагу на основні тренди сезону, які поєднують комфорт, затишок і вишуканість.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Класичні сорочки

Сорочка — універсальна річ, яка завжди знайде місце у гардеробі. Цього сезону актуальні варіанти з попліну, як білі, так і смугасті чи глибокого синього кольору. Додайте їх до багатошарових образів — і готово!

Сорочка. Фото з Instagram

Сумка з короткою ручкою

Об'ємні сумки у стилі боулінг — чудовий вибір для тих, хто цінує практичність і стиль. Вони підходять для будь-якого випадку, а їхній вінтажний дизайн додає образу особливого шарму.

Сумка. Фото з Instagram

Хутряне пальто

Зима — це час для теплих і затишних речей. Хутряне пальто стане не лише стильним, а й дуже функціональним елементом гардероба. Подовжені фасони з пухнастими текстурами точно створять потрібний настрій.

Хутряне пальто. Фото з Instagram

Кашемірові светри та легінси

Поєднання м'якого трикотажу та зручних легінсів — це ідеальний зимовий casual. Светри нейтральних відтінків гармонійно доповнять теплі легінси з розрізами або штрипками, створюючи стильний і практичний комплект.

Светр. Фото з Instagram

Грубі черевики

Для прогулянок у місті чи вихідних за його межами — це must-have. Вони чудово поєднуються з об'ємними пальтами та широкими штанами, додаючи образу нотку сміливості.

Черевики. Фото з Instagram

Вільні штани

Комфорт та свобода рухів стають головними критеріями вибору цих штанів. Вільний крій штанів додає елегантності та ідеально підходить для різних стилів — від класики до casual.

Вільні штани. Фото з Instagram

Білий колір

Тотал-лук у білих відтінках — це завжди безпрограшний вибір. Сніжно-біле пальто, аксесуари у тон та легкі струмливі тканини додадуть вашому образу нотки вишуканості.

Образ в молочному кольорі. Фото з Instagram

Як ми бачимо, цей сезон дарує безліч можливостей для експериментів зі стилем. Головне — знайти речі, які не лише підкреслюють вашу особистість, а й дарують відчуття тепла та затишку в холодну пору року.

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