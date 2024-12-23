Спідниця, що стала сенсацією 2025 року — її хочуть усі

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Коли на вулиці стає холодніше, нам так і хочеться закутатися у щось тепле й затишне. Але це зовсім не причина відкладати спідниці до кращих часів! Навпаки, зима — це чудова можливість експериментувати й створювати цікаві багатошарові образи, в яких спідниця стане головною "фішкою".

Новини.LIVE розповість, на яку теплу спідницю варто звернути увагу.

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Цієї зими особливо вражають пухнасті спідниці. Вони настільки незвичні, що просто не залишають байдужими. Мініспідниці з хутра можуть здатися сміливим вибором, але вони мають усі шанси стати прихованою перлиною моди 2025 року.

Хутряна спідниця. Фото: Rikky Hype

Якщо хтось боїться холоду, хутряна спідниця — це і стиль, і додатковий шар тепла.

До того ж утеплені моделі — це справжній мастхев для буденних луків. Їх можна поєднувати з затишними лонгслівами або м'якими светрами. Для більш жіночного образу оберіть шифонову або шовкову блузку, яка додасть легкості та контрасту до густого хутра.

Під шкіряну спідницю ідеально підходить лонгслів. Фото: Rikky Hype

Чоботи або ботильйони на підборах подовжать силует і додадуть елегантності вашому вбранню. Додайте до цього образу екошубу, яка вже стала символом відповідального споживання, — і ви точно будете мати розкішний вигляд.

Для тих, хто не любить шуби, стилісти радять класичне пальто, яке допоможе збалансувати об'єм спідниці, додаючи образу стриманості та вишуканості.

А головне — ця спідниця дозволяє мати жіночний вигляд навіть у холодну погоду. Важливо лише додати трохи сміливості та уяви, і навіть найпохмуріший день стане яскравішим. Тому не ховайте спідниці на дальню полицю — вони здатні зробити вашу зиму набагато цікавішою.

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