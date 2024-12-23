Спідниця, що стала сенсацією 2025 року — її хочуть усі

Наймодніша спідниця 2025 року — про неї мріють всі
Коли на вулиці стає холодніше, нам так і хочеться закутатися у щось тепле й затишне. Але це зовсім не причина відкладати спідниці до кращих часів! Навпаки, зима — це чудова можливість експериментувати й створювати цікаві багатошарові образи, в яких спідниця стане головною "фішкою".
Новини.LIVE розповість, на яку теплу спідницю варто звернути увагу.
Яка спідниця може стати хітом 2025 року
Цієї зими особливо вражають пухнасті спідниці. Вони настільки незвичні, що просто не залишають байдужими. Мініспідниці з хутра можуть здатися сміливим вибором, але вони мають усі шанси стати прихованою перлиною моди 2025 року.
Якщо хтось боїться холоду, хутряна спідниця — це і стиль, і додатковий шар тепла.
До того ж утеплені моделі — це справжній мастхев для буденних луків. Їх можна поєднувати з затишними лонгслівами або м'якими светрами. Для більш жіночного образу оберіть шифонову або шовкову блузку, яка додасть легкості та контрасту до густого хутра.
Чоботи або ботильйони на підборах подовжать силует і додадуть елегантності вашому вбранню. Додайте до цього образу екошубу, яка вже стала символом відповідального споживання, — і ви точно будете мати розкішний вигляд.
Для тих, хто не любить шуби, стилісти радять класичне пальто, яке допоможе збалансувати об'єм спідниці, додаючи образу стриманості та вишуканості.
А головне — ця спідниця дозволяє мати жіночний вигляд навіть у холодну погоду. Важливо лише додати трохи сміливості та уяви, і навіть найпохмуріший день стане яскравішим. Тому не ховайте спідниці на дальню полицю — вони здатні зробити вашу зиму набагато цікавішою.
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