Юбка, что стала сенсацией 2025 года — ее хотят все

Самая модная юбка 2025 года — о ней мечтают все
Когда на улице становится холоднее, нам так и хочется закутаться во что-то теплое и уютное. Но это совсем не причина откладывать юбки до лучших времен! Напротив, зима — это отличная возможность экспериментировать и создавать интересные многослойные образы, в которых юбка станет главной "фишкой".
Новини.LIVE расскажет, на какую теплую юбку следует обратить внимание.
Какая юбка может стать хитом 2025 года
Этой зимой особенно поражают пушистые юбки. Они настолько необычны, что просто не оставляют равнодушными. Мини-юбки из меха могут показаться смелым выбором, но это не помешает им стать скрытой жемчужиной моды 2025 года.
Если кто-то боится холода, меховая юбка — это и стиль, и дополнительный слой тепла.
К тому же утепленные модели — это настоящий мастхев для обычных луков. Их можно совмещать с уютными лонгсливами или мягкими свитерами. Для более женственного образа выберите шифоновую или шелковую блузку, которая придаст легкость и контраст к густому меху.
Сапоги или ботильоны на каблуке продлят силуэт и придадут элегантности вашему наряду. Добавьте к этому образу экошубу, уже ставшую символом ответственного потребления, — и вы точно будете выглядеть на все сто.
Для тех, кто не любит шубы, стилисты советуют классическое пальто, которое поможет сбалансировать объем юбки, придавая образу сдержанности и изысканности.
А главное — эта юбка позволяет выглядеть женственно даже в холодную погоду. Важно лишь добавить немного смелости и воображения, и даже самый пасмурный день станет ярче. Поэтому не прячьте юбки на дальнюю полку — они способны сделать вашу зиму гораздо интереснее.
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