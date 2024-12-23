Юбка, что стала сенсацией 2025 года — ее хотят все

Девушка в юбке. Фото: Freepik

Когда на улице становится холоднее, нам так и хочется закутаться во что-то теплое и уютное. Но это совсем не причина откладывать юбки до лучших времен! Напротив, зима — это отличная возможность экспериментировать и создавать интересные многослойные образы, в которых юбка станет главной "фишкой".

Новини.LIVE расскажет, на какую теплую юбку следует обратить внимание.

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Этой зимой особенно поражают пушистые юбки. Они настолько необычны, что просто не оставляют равнодушными. Мини-юбки из меха могут показаться смелым выбором, но это не помешает им стать скрытой жемчужиной моды 2025 года.

Меховая юбка. Фото: Rikky Hype

Если кто-то боится холода, меховая юбка — это и стиль, и дополнительный слой тепла.

К тому же утепленные модели — это настоящий мастхев для обычных луков. Их можно совмещать с уютными лонгсливами или мягкими свитерами. Для более женственного образа выберите шифоновую или шелковую блузку, которая придаст легкость и контраст к густому меху.

Под кожаную юбку идеально подходит лонгслив. Фото: Rikky Hype

Сапоги или ботильоны на каблуке продлят силуэт и придадут элегантности вашему наряду. Добавьте к этому образу экошубу, уже ставшую символом ответственного потребления, — и вы точно будете выглядеть на все сто.

Для тех, кто не любит шубы, стилисты советуют классическое пальто, которое поможет сбалансировать объем юбки, придавая образу сдержанности и изысканности.

А главное — эта юбка позволяет выглядеть женственно даже в холодную погоду. Важно лишь добавить немного смелости и воображения, и даже самый пасмурный день станет ярче. Поэтому не прячьте юбки на дальнюю полку — они способны сделать вашу зиму гораздо интереснее.

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