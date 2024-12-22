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Як освіжити зимовий гардероб — стильні ідеї від експертів

22 грудня 2024 09:27
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як створити яскравий зимовий образ — прості поради стилістки
Дівчина на вулиці взимку. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зимовий гардероб часто сприймається як набір темного й суворого одягу. Але це зовсім не означає, що ваші образи мають бути нудними. Навпаки, додати яскравих фарб у зимові луки – це чудовий спосіб створити гарний настрій навіть у холодну погоду.

Стилістка Олена Шевченко в Instagram дала поради, які допоможуть зробити ваш гардероб стильним і різноманітним.

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Яскраві шарфи та хустки

Аксесуари — справжній порятунок для зимових образів. Шарф або хустка насиченого кольору (бордовий, зелений, жовтий чи синій) здатні вдихнути життя навіть у найпростіший наряд. Якщо ваш верхній одяг однотонний, обирайте шарф із цікавим візерунком чи написом. А для одягу з принтом підійдуть аксесуари у спокійних тонах, щоб зберегти баланс.

Яскраві шарфи завжди вдалий вибір для зимового образу
Яскраві шарфи в образах. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Яскраві шапки

Головний убір — це ще один спосіб мати ефектний вигляд. Шапка яскравого кольору, як-от червона, жовта або фуксія, одразу зробить вас помітною. Моделі з об’ємною текстурою або незвичної фактури зараз у тренді. Це не лише теплий, а й стильний акцент вашого образу.

Обираєте не лише теплі шапки, але і стильні
Стильні шапки. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Оригінальні рукавички та сумки

Рукавички можуть бути не просто теплими, але й модними. Шукайте варіанти з декоративними елементами — вишивкою, ґудзиками чи нестандартним кроєм. А ось сумку можна замінити на яскраву модель. Червона, бірюзова чи жовта сумка одразу зробить ваш наряд цікавішим.

Кольорові рукавички в тренді цього року
Кольорові рукавички. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Об'ємні прикраси

Великі сережки, брошки або навіть масивні ланцюжки можуть додати вашому образу вишуканості. Їх можна носити не лише з пальто, а й поверх светра чи шарфа. Маленькі акценти, як-от стильна брошка, здатні підкреслити вашу індивідуальність.

Брошка в образі має дуже вишуканий вигляд
Брошка на пальто. Фото з Instagram

Саме такі деталі створюють настрій і дозволяють уникнути одноманітності. Базові речі завжди залишаються універсальними, але саме невеликі акценти роблять їх цікавими та унікальними. 

Раніше ми писали про те, з чим можна поєднувати українську хустку.

Також ми повідомляли, які часто допускають помилки в зимовому образі.

мода одяг зима аксесуари стиль

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