Як створити яскравий зимовий образ — прості поради стилістки

Дівчина на вулиці взимку. Фото: Pixabay

Зимовий гардероб часто сприймається як набір темного й суворого одягу. Але це зовсім не означає, що ваші образи мають бути нудними. Навпаки, додати яскравих фарб у зимові луки – це чудовий спосіб створити гарний настрій навіть у холодну погоду.

Стилістка Олена Шевченко в Instagram дала поради, які допоможуть зробити ваш гардероб стильним і різноманітним.

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Яскраві шарфи та хустки

Аксесуари — справжній порятунок для зимових образів. Шарф або хустка насиченого кольору (бордовий, зелений, жовтий чи синій) здатні вдихнути життя навіть у найпростіший наряд. Якщо ваш верхній одяг однотонний, обирайте шарф із цікавим візерунком чи написом. А для одягу з принтом підійдуть аксесуари у спокійних тонах, щоб зберегти баланс.

Яскраві шарфи в образах. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Яскраві шапки

Головний убір — це ще один спосіб мати ефектний вигляд. Шапка яскравого кольору, як-от червона, жовта або фуксія, одразу зробить вас помітною. Моделі з об’ємною текстурою або незвичної фактури зараз у тренді. Це не лише теплий, а й стильний акцент вашого образу.

Стильні шапки. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Оригінальні рукавички та сумки

Рукавички можуть бути не просто теплими, але й модними. Шукайте варіанти з декоративними елементами — вишивкою, ґудзиками чи нестандартним кроєм. А ось сумку можна замінити на яскраву модель. Червона, бірюзова чи жовта сумка одразу зробить ваш наряд цікавішим.

Кольорові рукавички. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Об'ємні прикраси

Великі сережки, брошки або навіть масивні ланцюжки можуть додати вашому образу вишуканості. Їх можна носити не лише з пальто, а й поверх светра чи шарфа. Маленькі акценти, як-от стильна брошка, здатні підкреслити вашу індивідуальність.

Брошка на пальто. Фото з Instagram

Саме такі деталі створюють настрій і дозволяють уникнути одноманітності. Базові речі завжди залишаються універсальними, але саме невеликі акценти роблять їх цікавими та унікальними.

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