Як створити яскравий зимовий образ — прості поради стилістки

Як освіжити зимовий гардероб — стильні ідеї від експертів
Зимовий гардероб часто сприймається як набір темного й суворого одягу. Але це зовсім не означає, що ваші образи мають бути нудними. Навпаки, додати яскравих фарб у зимові луки – це чудовий спосіб створити гарний настрій навіть у холодну погоду.
Стилістка Олена Шевченко в Instagram дала поради, які допоможуть зробити ваш гардероб стильним і різноманітним.
На чому зробити акцент в зимовому образі
Яскраві шарфи та хустки
Аксесуари — справжній порятунок для зимових образів. Шарф або хустка насиченого кольору (бордовий, зелений, жовтий чи синій) здатні вдихнути життя навіть у найпростіший наряд. Якщо ваш верхній одяг однотонний, обирайте шарф із цікавим візерунком чи написом. А для одягу з принтом підійдуть аксесуари у спокійних тонах, щоб зберегти баланс.
Яскраві шапки
Головний убір — це ще один спосіб мати ефектний вигляд. Шапка яскравого кольору, як-от червона, жовта або фуксія, одразу зробить вас помітною. Моделі з об’ємною текстурою або незвичної фактури зараз у тренді. Це не лише теплий, а й стильний акцент вашого образу.
Оригінальні рукавички та сумки
Рукавички можуть бути не просто теплими, але й модними. Шукайте варіанти з декоративними елементами — вишивкою, ґудзиками чи нестандартним кроєм. А ось сумку можна замінити на яскраву модель. Червона, бірюзова чи жовта сумка одразу зробить ваш наряд цікавішим.
Об'ємні прикраси
Великі сережки, брошки або навіть масивні ланцюжки можуть додати вашому образу вишуканості. Їх можна носити не лише з пальто, а й поверх светра чи шарфа. Маленькі акценти, як-от стильна брошка, здатні підкреслити вашу індивідуальність.
Саме такі деталі створюють настрій і дозволяють уникнути одноманітності. Базові речі завжди залишаються універсальними, але саме невеликі акценти роблять їх цікавими та унікальними.
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