Как создать яркий зимний образ — простые советы стилистки

Как освежить зимний гардероб — стильные идеи от экспертов
Зимний гардероб часто рассматривается как набор темной и суровой одежды. Но это вовсе не означает, что ваши образы должны быть скучными. Наоборот, добавить яркие краски в зимние луга — это отличный способ создать хорошее настроение даже в холодную погоду.
Стилистка Елена Шевченко в Instagram дала советы, которые помогут сделать ваш гардероб стильным и разнообразным.
На чем сделать акцент в зимнем образе
Яркие шарфы и платки
Аксессуары — настоящее спасение для зимних образов. Шарф или платок насыщенного цвета (бордовый, зеленый, желтый или синий) способны вдохнуть жизнь даже в самый простой наряд. Если ваша верхняя одежда однотонная, выбирайте шарф с интересным узором или надписью. А для одежды с принтом подойдут аксессуары в спокойных тонах, чтобы сберечь баланс.
Яркие шапки
Головной убор — это еще один способ выглядеть эффектно. Шапка яркого цвета, например красная, желтая или фуксия, сразу сделает вас заметной. Модели с объемной текстурой или необычной фактурой сейчас в тренде. Это не только теплый, но и стильный акцент вашего образа.
Оригинальные перчатки и сумки
Перчатки могут быть не просто теплыми, но и модными. Ищите варианты с декоративными элементами — вышивкой, пуговицами или нестандартным кроем. А вот сумку можно заменить яркой моделью. Красная, бирюзовая или желтая сумка сразу сделает ваш наряд более интересным.
Объемные украшения
Большие серьги, броши или даже массивные цепочки могут придать вашему образу изысканности. Их можно носить не только с пальто, но и поверх свитера или шарфа. Маленькие акценты, например стильная брошь, способны подчеркнуть вашу индивидуальность.
Именно такие детали создают настроение и позволяют избежать однообразия. Базовые вещи всегда остаются универсальными, но небольшие акценты делают их интересными и уникальными.
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