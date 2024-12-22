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Как освежить зимний гардероб — стильные идеи от экспертов

22 декабря 2024 09:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как создать яркий зимний образ — простые советы стилистки
Девушка на улице зимой. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зимний гардероб часто рассматривается как набор темной и суровой одежды. Но это вовсе не означает, что ваши образы должны быть скучными. Наоборот, добавить яркие краски в зимние луга — это отличный способ создать хорошее настроение даже в холодную погоду.

Стилистка Елена Шевченко в Instagram дала советы, которые помогут сделать ваш гардероб стильным и разнообразным.

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Яркие шарфы и платки

Аксессуары — настоящее спасение для зимних образов. Шарф или платок насыщенного цвета (бордовый, зеленый, желтый или синий) способны вдохнуть жизнь даже в самый простой наряд. Если ваша верхняя одежда однотонная, выбирайте шарф с интересным узором или надписью. А для одежды с принтом подойдут аксессуары в спокойных тонах, чтобы сберечь баланс.

Яркие шарфы всегда удачный выбор для зимнего образа.
Яркие шарфы в образах. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Яркие шапки

Головной убор — это еще один способ выглядеть эффектно. Шапка яркого цвета, например красная, желтая или фуксия, сразу сделает вас заметной. Модели с объемной текстурой или необычной фактурой сейчас в тренде. Это не только теплый, но и стильный акцент вашего образа.

Выбираете не только теплые шапки, но и стильные
Стильные шапки. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Оригинальные перчатки и сумки

Перчатки могут быть не просто теплыми, но и модными. Ищите варианты с декоративными элементами — вышивкой, пуговицами или нестандартным кроем. А вот сумку можно заменить яркой моделью. Красная, бирюзовая или желтая сумка сразу сделает ваш наряд более интересным.

Цветные перчатки в тренде этого года
Цветные перчатки. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Объемные украшения

Большие серьги, броши или даже массивные цепочки могут придать вашему образу изысканности. Их можно носить не только с пальто, но и поверх свитера или шарфа. Маленькие акценты, например стильная брошь, способны подчеркнуть вашу индивидуальность.

Брошь в образе смотрится очень изысканно
Брошь на пальто. Фото с Instagram

Именно такие детали создают настроение и позволяют избежать однообразия. Базовые вещи всегда остаются универсальными, но небольшие акценты делают их интересными и уникальными.

Раньше мы писали о том, с чем можно сочетать украинский платок.

Также мы сообщали, какие часто допускают ошибки в зимнем образе.

 

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