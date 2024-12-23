Базовые зимние вещи, которые всегда в моде и выглядят стильно

Девушка в зимнем образе. Фото: Freepik

Этой зимой стильные образы приобретают особую актуальность, ведь холодный сезон — это время для многослойных комбинаций, теплых тканей и элегантных деталей. Если вы ищете вдохновение для создания своего идеального гардероба, обратите внимание на основные тренды сезона, сочетающие комфорт, уют и изысканность.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Классические рубашки

Рубашка — универсальная вещь, которая всегда найдет место в гардеробе. В этом сезоне актуальны варианты из поплина — белые, полосатые или глубокого синего цвета. Добавьте их к многослойным образам — и готово!

Рубашка. Фото с Instagram

Сумка с короткой ручкой

Объемные сумки в стиле боулинг — отличный выбор для тех, кто ценит практичность и стиль. Они подходят для любого случая, а их винтажный дизайн придает образу особого шарма.

Сумка. Фото с Instagram

Меховое пальто

Зима — это время для теплых и уютных вещей. Меховое пальто станет не только стильным, но и функциональным элементом гардероба. Удлиненные фасоны с пушистыми текстурами точно создадут нужное настроение.

Меховое пальто. Фото с Instagram

Кашемировые свитера и леггинсы

Сочетание мягкого трикотажа и удобных леггинсов — это идеальный зимний casual. Свитера нейтральных оттенков гармонично дополнят теплые леггинсы с разрезами или штрипками, создавая стильный и практичный комплект.

Свитер. Фото с Instagram

Грубые ботинки

Для прогулок в городе или выходных за его пределами это must-have. Они прекрасно сочетаются с объемными пальто и широкими брюками, придавая образу нотку смелости.

Ботинки. Фото с Instagram

Свободные штаны

Комфорт и свобода движений становятся главными критериями выбора этих штанов. Свободный крой брюк придает элегантности и идеально подходит для разных стилей — от классики до casual.

Свободные брюки. Фото с Instagram

Белый цвет

Тотал-лук в белых оттенках — это всегда беспроигрышный выбор. Снежно-белое пальто, аксессуары в тон и легкие струящиеся ткани придадут вашему образу нотки изысканности.

Образ в молочном цвете. Фото с Instagram

Как мы видим, этот сезон дарит множество возможностей для экспериментов со стилем. Главное — найти вещи, которые не только подчеркивают вашу личность, но и дарят ощущение тепла и уюта в холодное время года.

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