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Самые модные зимние вещи 2025 года — что носить в холодное время

23 декабря 2024 11:34
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Базовые зимние вещи, которые всегда в моде и выглядят стильно
Девушка в зимнем образе. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Этой зимой стильные образы приобретают особую актуальность, ведь холодный сезон — это время для многослойных комбинаций, теплых тканей и элегантных деталей. Если вы ищете вдохновение для создания своего идеального гардероба, обратите внимание на основные тренды сезона, сочетающие комфорт, уют и изысканность.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Базовые элементы зимнего гардероба

Классические рубашки

Рубашка — универсальная вещь, которая всегда найдет место в гардеробе. В этом сезоне актуальны варианты из поплина — белые, полосатые или глубокого синего цвета. Добавьте их к многослойным образам — и готово!

Рубашка – это мастхев для любого времени года
Рубашка. Фото с Instagram

Сумка с короткой ручкой

Объемные сумки в стиле боулинг — отличный выбор для тех, кто ценит практичность и стиль. Они подходят для любого случая, а их винтажный дизайн придает образу особого шарма.

Маленькие сумки в трендах 2025 года
Сумка. Фото с Instagram

Меховое пальто

Зима — это время для теплых и уютных вещей. Меховое пальто станет не только стильным, но и функциональным элементом гардероба. Удлиненные фасоны с пушистыми текстурами точно создадут нужное настроение.

Меховое пальто для стильных женщин
Меховое пальто. Фото с Instagram

Кашемировые свитера и леггинсы

Сочетание мягкого трикотажа и удобных леггинсов — это идеальный зимний casual. Свитера нейтральных оттенков гармонично дополнят теплые леггинсы с разрезами или штрипками, создавая стильный и практичный комплект.

Свитера из кашемира всегда удачный выбор
Свитер. Фото с Instagram

Грубые ботинки

Для прогулок в городе или выходных за его пределами это must-have. Они прекрасно сочетаются с объемными пальто и широкими брюками, придавая образу нотку смелости.

Грубые брюхи идеально подойдут к смелым образам.
Ботинки. Фото с Instagram

Свободные штаны

Комфорт и свобода движений становятся главными критериями выбора этих штанов. Свободный крой брюк придает элегантности и идеально подходит для разных стилей — от классики до casual.

Свободные штаны – комфортный вариант на каждый день
Свободные брюки. Фото с Instagram

Белый цвет

Тотал-лук в белых оттенках — это всегда беспроигрышный выбор. Снежно-белое пальто, аксессуары в тон и легкие струящиеся ткани придадут вашему образу нотки изысканности.

Белый цвет в одежде приобретает популярность снова в 2025 году
Образ в молочном цвете. Фото с Instagram

Как мы видим, этот сезон дарит множество возможностей для экспериментов со стилем. Главное — найти вещи, которые не только подчеркивают вашу личность, но и дарят ощущение тепла и уюта в холодное время года.

Раньше мы писали о том, как разнообразить свой гардероб на зиму.

Также мы сообщали, какая юбка может стать хитом в 2025 году.

 

мода одежда зима вещи стиль

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11:19 Наступление на юге — куда россияне направят удар

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:01 "Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию

11:01 Знают не все покупатели — какие товары нельзя вернуть в магазин

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