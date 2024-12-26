Як носити головний зимовий аксесуар 2025 — модні ідеї для образу

Наймодніший зимовий аксесуар 2025 — як і з чим носити
Експерти моди визначили головний маст-хев зимового сезону — хутряний шарф, який дозволяє відчути себе справжньою героїнею з фільму. Завдяки естетикам "дружина мафіозі" та "старі гроші", цей аксесуар стрімко набирає популярності.
Про це пише італійський Vogue.
Чому хутряний шарф стає таким популярним
Хутряний шарф не тільки зігріває в морозну погоду, а й додає образу вишуканості. Його можна носити різними способами: зав'язати на шиї, накинути на плечі або сховати під пальто. А можна й зовсім додати в образ як акцент поверх верхнього одягу.
Найголовніше — обирати варіанти зі штучного хутра, які мають вигляд не менш стильний, ніж натуральний.
Як носити цю трендову річ
У Лондоні, де зима часто супроводжується холодом і дощами, хутряний шарф став зіркою стрітстайлу. Багато хто поєднує його з класичними пальто, теплими штанами або навіть вельветовими штанами. А якщо хочеться м'якого затишку — є варіанти з овечої вовни, які мають вигляд як справжні пледи.
Для багатошарового образу хутряний шарф можна поєднувати з вовняними шортами, білими колготками, теплими шкарпетками та великими сумками. А якщо образ має бути стриманішим, підійде шкіряна куртка, чорні бойфренди та сумка-тоут.
Цей аксесуар можна знайти не тільки в колекціях люксових брендів, але й у вінтажних магазинах, що дозволяє створювати унікальні образи. Хутряний шарф — це ідеальний вибір, щоб залишатися у тренді цієї зими, навіть якщо на вулиці мороз і сніг.
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