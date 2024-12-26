Як носити головний зимовий аксесуар 2025 — модні ідеї для образу

Дівчина в шапці і шарфі. Фото: Freepik

Експерти моди визначили головний маст-хев зимового сезону — хутряний шарф, який дозволяє відчути себе справжньою героїнею з фільму. Завдяки естетикам "дружина мафіозі" та "старі гроші", цей аксесуар стрімко набирає популярності.

Про це пише італійський Vogue.

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Хутряний шарф не тільки зігріває в морозну погоду, а й додає образу вишуканості. Його можна носити різними способами: зав'язати на шиї, накинути на плечі або сховати під пальто. А можна й зовсім додати в образ як акцент поверх верхнього одягу.

Найголовніше — обирати варіанти зі штучного хутра, які мають вигляд не менш стильний, ніж натуральний.

Хутряний шарф. Фото з Instagram

Як носити цю трендову річ

У Лондоні, де зима часто супроводжується холодом і дощами, хутряний шарф став зіркою стрітстайлу. Багато хто поєднує його з класичними пальто, теплими штанами або навіть вельветовими штанами. А якщо хочеться м'якого затишку — є варіанти з овечої вовни, які мають вигляд як справжні пледи.

Хутряний шарф в образі. Фото з Instagram

Для багатошарового образу хутряний шарф можна поєднувати з вовняними шортами, білими колготками, теплими шкарпетками та великими сумками. А якщо образ має бути стриманішим, підійде шкіряна куртка, чорні бойфренди та сумка-тоут.

Хутряний шарф в образах. Фото з Instagram

Цей аксесуар можна знайти не тільки в колекціях люксових брендів, але й у вінтажних магазинах, що дозволяє створювати унікальні образи. Хутряний шарф — це ідеальний вибір, щоб залишатися у тренді цієї зими, навіть якщо на вулиці мороз і сніг.

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