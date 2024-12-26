Как носить главный зимний аксессуар 2025 – модные идеи для образа.

Девушка в шапке и шарфе. Фото: Freepik

Эксперты моды определили главный маст-хев зимнего сезона — меховой шарф, позволяющий почувствовать себя настоящей героиней из фильма. Благодаря эстетикам "жена мафиози" и "старые деньги", этот аксессуар стремительно набирает популярность.

Об этом пишет итальянский Vogue.

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Почему меховой шарф становится таким популярным

Меховой шарф не только согревает в морозную погоду, но и придает образу изысканности. Его можно носить разными способами: завязать на шее, накинуть на плечи или спрятать под пальто. А можно и вовсе добавить в образ как акцент поверх верхней одежды.

Самое главное — выбирать варианты из искусственного меха, которые выглядят не менее стильно, чем натуральный.

Меховой шарф. Фото с Instagram

Как носить эту трендовую вещь

В Лондоне, где зима часто сопровождается холодом и дождями, меховой шарф стал звездой стритстайла. Многие сочетают его с классическими пальто, теплыми брюками или даже вельветовыми брюками. А если хочется мягкого уюта — есть варианты из овечьей шерсти, которые выглядят как настоящие пледы.

Меховой шарф в образе. Фото с Instagram

Для многослойного образа меховой шарф можно сочетать с шерстяными шортами, белыми колготками, теплыми носками и большими сумками. А если образ должен быть более сдержанным, подойдет кожаная куртка, черные бойфренды и сумка-тоут.

Меховой шарф в образах. Фото с Instagram

Этот аксессуар можно найти не только в коллекциях люксовых брендов, но и в винтажных магазинах, позволяющих создавать уникальные образы. Меховой шарф — это идеальный выбор, чтобы оставаться в тренде этой зимой, даже если на улице мороз и снег.

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